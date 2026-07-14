Προφυλακίστηκε ο 74χρονος που έβαλε φωτιά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο με το τσιγάρο του
ΕΛΛΑΔΑ
Σισμανόγλειο Φωτιά Νοσοκομείο Εμπρησμός Τσιγάρο

Προφυλακίστηκε ο 74χρονος που έβαλε φωτιά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο με το τσιγάρο του

Ενώπιον του ανακριτή, φέρεται να υποστήριξε ότι άφησε το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά

Προφυλακίστηκε ο 74χρονος που έβαλε φωτιά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο με το τσιγάρο του
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 74χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης (9/7) στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο». Ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει τα αδικήματα του εμπρησμού και της διακεκριμένης φθοράς ξένης περιουσίας.

Ενώπιον του ανακριτή, φέρεται να υποστήριξε ότι άφησε το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά. Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι φωτιά ξέσπασε στο «Σισμανόγλειο», περίπου στις 05:00 της περασμένης Πέμπτης μέσα σε δωμάτιο του 1ου ορόφου της Α’ Παθολογικής κλινικής, στο οποίο νοσηλεύονταν τρεις ασθενείς.Μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς ο ηλικιωμένος έφυγε από το νοσοκομείο και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του. Τελικά, εντοπίστηκε από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ και συνελήφθη. 

Όταν ρωτήθηκε σχετικά από τους ερευνητές της ΔΑΕΕ ανέφερε πως δεν εμπλέκεται στο περιστατικό. Στη συνέχεια έκανε λόγο για λάθος και τελικά ομολόγησε εμπρησμό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το δωμάτιο κάηκε ολοσχερώς αλλά η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του 1ου ορόφου καθώς και 35 ασθενών του 2ου ορόφου του νοσοκομείου.

Μετά την προληπτική εκκένωση του κτιρίου όλοι οι ασθενείς επέστρεψαν στους θαλάμους.
Παναγιώτης Τσιμπούκης
8 ΣΧΟΛΙΑ

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