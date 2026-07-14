Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου, ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

Το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών βρίσκεται σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς