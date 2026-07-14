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Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κνωσό
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κνωσό
Στο σημείο επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με επτά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα (14/7) περίπου στις 14:30, σε χαμηλή βλάστηση στην Κνωσό Κρήτης, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο.
Στο σημείο επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με επτά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου.
Παράλληλα υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα σε σχετικά κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.
Για προληπτικούς λόγους, απομακρύνθηκαν οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου προς ασφαλές σημείο.
Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4)
Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Στο σημείο επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με επτά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου.
Παράλληλα υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα σε σχετικά κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.
Για προληπτικούς λόγους, απομακρύνθηκαν οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου προς ασφαλές σημείο.
Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4)
Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Φωτογραφίες και βίντεο: NeaKriti.gr
UPD:
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