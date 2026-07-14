Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κνωσό
ΕΛΛΑΔΑ
Κνωσός Αρχαιολογικός χώρος Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά Πυροσβεστική

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κνωσό

Στο σημείο επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με επτά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου





Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κνωσό
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα (14/7) περίπου στις 14:30, σε χαμηλή βλάστηση στην Κνωσό Κρήτης, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο.

Στο σημείο επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με επτά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου. 

Παράλληλα υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα σε σχετικά κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.

Για προληπτικούς λόγους, απομακρύνθηκαν οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου προς ασφαλές σημείο.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4)

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Κλείσιμο

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κνωσό
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κνωσό
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κνωσό

Φωτογραφίες και βίντεο: NeaKriti.gr
UPD:

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης