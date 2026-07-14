Προφυλακίστηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα
ΕΛΛΑΔΑ
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Προφυλακίστηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Η 26χρονη όσο και ο 29χρονος φέρεται ότι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και οποιαδήποτε συμμετοχή στην πράξη κάνοντας λόγο για σκευωρία των αρχών και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής

Προφυλακίστηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα
Φανή Χαρίση
49 ΣΧΟΛΙΑ
Με υπόμνημα απολογήθηκε στον ανακριτή το επιχειρησιακό ζευγάρι, ο 29χρονος και η 26χρονη, που κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια και να τραυματιστούν τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τόσο η 26χρονη όσο και ο 29χρονος φέρεται ότι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και οποιαδήποτε συμμετοχή στην πράξη κάνοντας λόγο για σκευωρία των αρχών και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Ο 24χρονος το διαμέρισμα του οποίου χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο και καταφύγιο ο 29χρονος και η 26χρονη ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο το πρωί (15/7).

Έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους κατηγορούμενους, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στο σημείο.

Προφυλακίστηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα
Φανή Χαρίση
49 ΣΧΟΛΙΑ

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