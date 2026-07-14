Προφυλακίστηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Η 26χρονη όσο και ο 29χρονος φέρεται ότι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και οποιαδήποτε συμμετοχή στην πράξη κάνοντας λόγο για σκευωρία των αρχών και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής