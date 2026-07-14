Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας λόγω εργασιών στη Λυκόβρυση

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε διαδοχικές φάσεις και θα επηρεάσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή των Δήμων Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης

Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στην περιοχή της



Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε διαδοχικές φάσεις και θα επηρεάσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή των Δήμων Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης.







Φάση Α:



Ολικός αποκλεισμός του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Λαμία, από τη χ/θ 17,400 έως τη χ/θ 18,500.

Κατά τον ανωτέρω αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλακτικά ως εξής: Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Λυκόβρυσης (χ/θ 18,770) και θα κατευθύνονται για είσοδο στον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Καλυφτάκη (χ/θ 20,060), μέσω της δεξιάς παράπλευρης οδού του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε..





Φάση Β:



Ολικός αποκλεισμός του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Αθήνα, από τη χ/θ 21,900 έως τη χ/θ 19,200.

Κατά τον ανωτέρω αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλακτικά ως εξής: Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Λυκόβρυσης (χ/θ 18,770) και θα κατευθύνονται για είσοδο στον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Τατοΐου (χ/θ 16,795), μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε..

Κλείσιμο

Μετά την ολοκλήρωση της Φάσης Α’ και της Φάσης Β’, θα τεθούν απευθείας σε ισχύ οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:



Φάση Γ:



Ταυτόχρονη στένωση των τριών (-3-) λωρίδων κυκλοφορίας και μετατόπισή τους προς τα δεξιά, από τη χ/θ 18,540 έως τη χ/θ 18,950 του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Λαμία.



Η τελική διατομή της οδού θα έχει πλάτη λωρίδων ως εξής: (Αριστερή λωρίδα: 3,00 μ., μεσαία λωρίδα: 3,50 μ. και δεξιά λωρίδα: 3,50 μ.)



Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στη, στην περιοχή της Λυκόβρυσης , λόγω εργασιών στο Μεσόβαθρο της Άνω Διάβασης του Ανισόπεδου Κόμβου Λυκόβρυσης, στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης 18,770 του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε διαδοχικές φάσεις και θα επηρεάσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή των Δήμων Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης.Λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο Μεσόβαθρο της Άνω Διάβασης του Α/Κ Λυκόβρυσης (χ/θ 18,770) επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., περιοχής Δήμων Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης-Πεύκης, ως εξής:Ολικός αποκλεισμός του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Λαμία, από τη χ/θ 17,400 έως τη χ/θ 18,500.Κατά τον ανωτέρω αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλακτικά ως εξής: Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Λυκόβρυσης (χ/θ 18,770) και θα κατευθύνονται για είσοδο στον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Καλυφτάκη (χ/θ 20,060), μέσω της δεξιάς παράπλευρης οδού του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε..Η Φάση Α θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 15-7-2026 κατά τις ώρες 22:00΄ έως 05:00΄ της επομένης, (με εναλλακτική ημερομηνία τη Δευτέρα 20-7-2026, κατά τις ίδιες ώρες).Ολικός αποκλεισμός του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Αθήνα, από τη χ/θ 21,900 έως τη χ/θ 19,200.Κατά τον ανωτέρω αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλακτικά ως εξής: Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Λυκόβρυσης (χ/θ 18,770) και θα κατευθύνονται για είσοδο στον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Τατοΐου (χ/θ 16,795), μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε..Η Φάση Β θα πραγματοποιηθεί: την Πέμπτη 16-7-2026 κατά τις ώρες 22:00΄ έως 05:00΄ της επόμενης, (με εναλλακτική ημερομηνία την Τρίτη 21-7-2026, κατά τις ίδιες ώρες).Μετά την ολοκλήρωση της Φάσης Α’ και της Φάσης Β’, θα τεθούν απευθείας σε ισχύ οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:Ταυτόχρονη στένωση των τριών (-3-) λωρίδων κυκλοφορίας και μετατόπισή τους προς τα δεξιά, από τη χ/θ 18,540 έως τη χ/θ 18,950 του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Λαμία.Η τελική διατομή της οδού θα έχει πλάτη λωρίδων ως εξής: (Αριστερή λωρίδα: 3,00 μ., μεσαία λωρίδα: 3,50 μ. και δεξιά λωρίδα: 3,50 μ.)

Η διαμόρφωση θα καταλαμβάνει το τμήμα της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και η οριοθέτηση των λωρίδων θα πραγματοποιηθεί με κίτρινη αυτοκόλλητη διαγράμμιση.

Φάση Δ:



Ταυτόχρονη στένωση των τριών (-3-) λωρίδων κυκλοφορίας και μετατόπισή τους προς τα δεξιά, από τη χ/θ 19,000 έως τη χ/θ 18,590 του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Αθήνα.



Η τελική διατομή της οδού θα έχει πλάτη λωρίδων ως εξής: (Αριστερή λωρίδα: 3,00 μ., μεσαία λωρίδα: 3,50 μ. και δεξιά λωρίδα: 3,50 μ.)



Η διαμόρφωση θα καταλαμβάνει το τμήμα της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και η οριοθέτηση των λωρίδων θα πραγματοποιηθεί με κίτρινη αυτοκόλλητη διαγράμμιση.



Η Φάση Γ’ και η Φάση Δ’ θα έχουν ισχύ έως την Τρίτη 1-9-2026 στις 06:00΄, ενώ οι εργασίες θα υλοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 22:00΄ έως τις 06:00΄ της επομένης. Δεν θα εκτελεστούν εργασίες από 14-8-2026 έως και 17-8-2026, αλλά κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα παραμείνουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.



Για τη Φάση Γ’ και τη Φάση Δ’, το μέγιστο μήκος αποκλεισμού θα είναι -410- μ. και η ζώνη προειδοποίησης θα είναι μήκους -2- χλμ.



Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.