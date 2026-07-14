Εξαρθρώθηκαν τρεις εγκληματικές οργανώσεις που εξαπατούσαν ηλικιωμένους, άνω των 400.000 ευρώ η λεία τους

Συνελήφθησαν τέσσερα βασικά μέλη της ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 18 άτομα – Οι δράστες τρόμαζαν τα θύματα με δήθεν κίνδυνο έκρηξης από διαρροή ρεύματος και άρπαζαν χρήματα και τιμαλφή

τρεις εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, αποσπώντας περισσότερα από 400.000 ευρώ από τα θύματά τους.



Στο πλαίσιο ευρείας και συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης σε περιοχές της Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών των Ο.Π.Κ.Ε. Αγρινίου, Αττικής και Δυτικής Αττικής, υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου, συνελήφθησαν τέσσερα βασικά μέλη των οργανώσεων.



συνολικά 18 ατόμων, καθώς και οκτώ άγνωστων μέχρι στιγμής συνεργών τους.



Η δράση των κυκλωμάτων Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως και σήμερα οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει τρεις συγγενικές αλλά διακριτές εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνταν κυρίως στις περιοχές του Αγρινίου, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.



Τα μέλη τους είχαν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα μέσα από κατοικίες σε περιοχές της Αττικής και της Αργολίδας, από όπου επικοινωνούσαν με ηλικιωμένους χρησιμοποιώντας τηλεφωνικές συνδέσεις τύπου «ghost persons».



υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, ενημέρωναν τα υποψήφια θύματα ότι υπήρχε δήθεν σοβαρή διαρροή ρεύματος στο σπίτι τους, προειδοποιώντας για άμεσο κίνδυνο έκρηξης. Με αυτόν τον τρόπο τα τρομοκρατούσαν και τα έπειθαν να συγκεντρώσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Για να ενισχύσουν μάλιστα την αξιοπιστία τους, χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα, ενώ πραγματοποιούσαν ακόμη και βιντεοκλήσεις μέσω εφαρμογών επικοινωνίας τοποθετώντας ως λογότυπο το σήμα της επιχείρησης ηλεκτρισμού.



Οι δύο μέθοδοι εξαπάτησης Αφού αρχικά έπειθαν τα θύματα, οι λεγόμενοι «εισπράκτορες» της οργάνωσης έσπευδαν στα σπίτια τους εφαρμόζοντας δύο διαφορετικές μεθόδους.



Στην πρώτη, που οι αστυνομικοί χαρακτηρίζουν «ανέπαφη αφαίρεση», οι ηλικιωμένοι καλούνταν να τοποθετήσουν χρήματα και κοσμήματα σε λεκάνες ή να τα τυλίξουν με αλουμινόχαρτο και να τα αφήσουν έξω από την κατοικία τους, όπου οι δράστες τα παραλάμβαναν χωρίς να έρθουν σε επαφή με το θύμα.



Κλείσιμο δεύτερη, τη «μέθοδο απασχόλησης», όταν οι ηλικιωμένοι δεν μπορούσαν να εξέλθουν από το σπίτι, οι συνεργοί εισέρχονταν στην κατοικία, ενώ ο «τηλεφωνητής» κρατούσε το θύμα απασχολημένο στο τηλέφωνο ενώ την ίδια στιγμή οι υπόλοιποι συνεργοί ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν χρήματα και τιμαλφή.



Μετά από κάθε επιτυχημένη



Η εγκληματική δραστηριότητα Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι:



* Η πρώτη εγκληματική οργάνωση, που έδρασε έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, αποτελούνταν από τέσσερα μέλη και συνδέεται με οκτώ αξιόποινες πράξεις στην Αττική, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν απόπειρες.

Ακόμα ένα σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένα κυκλώματα που εξαπατούσαν ηλικιωμένους κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία καθώς εξάρθρωσεπου δρούσαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, αποσπώντας περισσότερα απόΣτο πλαίσιο ευρείας και συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης σε περιοχές της Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών των Ο.Π.Κ.Ε. Αγρινίου, Αττικής και Δυτικής Αττικής, υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου,Την ίδια ώρα σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, απάτη με υπολογιστή, διακεκριμένες κλοπές και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε βάρος, καθώς καιΗ αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως και σήμερα οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει, οι οποίες δραστηριοποιούνταν κυρίως στις περιοχές του Αγρινίου, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.Τα μέλη τους είχαν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα μέσα από κατοικίες σε περιοχές της Αττικής και της Αργολίδας, από όπου επικοινωνούσαν με ηλικιωμένους χρησιμοποιώντας τηλεφωνικές συνδέσεις τύπου «ghost persons».Προσποιούμενοι, ενημέρωναν τα υποψήφια θύματα ότι, προειδοποιώντας για άμεσο κίνδυνο έκρηξης. Με αυτόν τον τρόπο τα τρομοκρατούσαν και τα έπειθαν να συγκεντρώσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Για να ενισχύσουν μάλιστα την αξιοπιστία τους, χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα, ενώ πραγματοποιούσαν ακόμη και βιντεοκλήσεις μέσω εφαρμογών επικοινωνίας τοποθετώντας ως λογότυπο το σήμα της επιχείρησης ηλεκτρισμού.Αφού αρχικά έπειθαν τα θύματα, οι λεγόμενοι «» της οργάνωσης έσπευδαν στα σπίτια τους εφαρμόζοντας δύο διαφορετικές μεθόδους.Στην, που οι αστυνομικοί χαρακτηρίζουν «ανέπαφη αφαίρεση», οι ηλικιωμένοι καλούνταν να τοποθετήσουν χρήματα και κοσμήματα σε λεκάνες ή να τα τυλίξουν με αλουμινόχαρτο και να τα αφήσουν έξω από την κατοικία τους, όπου οι δράστες τα παραλάμβαναν χωρίς να έρθουν σε επαφή με το θύμα.Στη, τη «μέθοδο απασχόλησης», όταν οι ηλικιωμένοι δεν μπορούσαν να εξέλθουν από το σπίτι, οι συνεργοί εισέρχονταν στην κατοικία, ενώ ο «τηλεφωνητής» κρατούσε το θύμα απασχολημένο στο τηλέφωνο ενώ την ίδια στιγμή οι υπόλοιποι συνεργοί ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν χρήματα και τιμαλφή.Μετά από κάθε επιτυχημένη απάτη , τα μέλη των οργανώσεων κατέστρεφαν ή απέρριπταν άμεσα τις τηλεφωνικές συσκευές και τις κάρτες SIM που χρησιμοποιούσαν, επιχειρώντας να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους.Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι:* Η, που έδρασε έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, αποτελούνταν από τέσσερα μέλη και συνδέεται με οκτώ αξιόποινες πράξεις στην Αττική, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν απόπειρες.

* Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση, με συνεχή δράση, αριθμούσε δέκα μέλη και εμπλέκεται σε τουλάχιστον 16 υποθέσεις, εκ των οποίων οι πέντε ήταν απόπειρες, αποκομίζοντας το μεγαλύτερο μέρος των παράνομων εσόδων.

* Η τρίτη εγκληματική οργάνωση, με τέσσερα μέλη, έδρασε έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2025 και συνδέεται με επτά αξιόποινες πράξεις, ενώ η δράση της σταμάτησε μετά τη σύλληψη μελών της τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.



Τι κατασχέθηκε Κατά τις έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:



* ένα όχημα,

* μεγάλο αριθμό κινητών τηλεφώνων,

* κάρτες SIM,

* φορητούς υπολογιστές,

* συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (USB sticks).



Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής των κατηγορουμένων και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.