Δημογραφικό: Απαραίτητη η άμεση θεσμοθέτηση ελεύθερων μεταγραφών στα πανεπιστήμια για πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες

Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα έχει λάβει διαστάσεις εθνικής συρρίκνωσης, καθώς από το 2011 οι θάνατοι υπερβαίνουν σταθερά τις γεννήσεις, με τη διαφορά αυτή να διογκώνεται δραματικά έως το 2025. Η κατάσταση αυτή καθιστά επιτακτική την ανάγκη για άμεσα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών. Στο επίκεντρο της αγωνίας των γονέων βρίσκεται το περίπλοκο καθεστώς των πανεπιστημιακών μεταγραφών, το οποίο, αντί να διευκολύνει, θέτει εμπόδια που οδηγούν πολλές οικογένειες σε οικονομική αδυναμία, ακόμα και στη διακοπή των σπουδών των παιδιών τους.

Ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων αναδεικνύει τις οικονομικές και κοινωνικές επιβαρύνσεις που προκαλεί το σημερινό σύστημα φοιτητικών μεταγραφών. Κεντρικό αίτημα είναι να επιτρέπεται χωρίς πρόσθετους περιορισμούς η μεταγραφή των παιδιών πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών σε αντίστοιχο πανεπιστημιακό τμήμα κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Ολόκληρη η ανοικτή επιστπολή έχει ώς εξής:

«ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς τον Πρωθυπουργό και τους Αρχηγούς όλων των Κομμάτων

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Αξιότιμοι Κυρία, Κύριοι Αρχηγοί όλων των Κομμάτων

Απευθύνομαι με πολύ σεβασμό και ταπεινότητα, σε όλους εσάς, επειδή τα πρόσφατα στοιχεία για το Δημογραφικό Πρόβλημα της πατρίδας μας, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η οποία είναι ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία, είναι συγκλονιστικά και με βάση αυτά τα στοιχεία οδηγούμαστε σε Εθνική συρρίκνωση και αν συνεχίσουμε έτσι θα φτάσουμε σε Εθνικό αφανισμό.

Επιπλέον, επειδή σε λίγο διάστημα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών στα πανεπιστήμια, επισημαίνω ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει και μπορεί να λυθεί με πολύ απλό τρόπο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Για να μπορέσει ένα παιδί να πετύχει σε μία οποιαδήποτε Πανεπιστημιακή σχολή πρέπει να πάει και να παρακολουθήσει τουλάχιστον τρία χρόνια φροντιστήριο.

Είναι κοινό μυστικό ότι το λύκειο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, με μικρές εξαιρέσεις, και τα παιδιά πηγαίνουν εκεί, όχι για να σπουδάσουν και να αποκτήσουν γνώσεις, αλλά για να μην παίρνουν απουσίες και να μη χάσουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο.

Τα τρία χρόνια φροντιστηριακής παρακολούθησης έχουν ένα πολύ σημαντικό κόστος για την οικογένεια που ανάλογα με το φροντιστήριο κυμαίνεται από 10 έως 20.000€, αφού λάβουμε υπόψη μας ότι σε ορισμένα μαθήματα θα χρειαστεί και επιπλέον υποστήριξη με ιδιαίτερα μαθήματα.

Για μία πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των παιδιών.

Αποτέλεσμα όλων αυτών και λόγω οικονομικής στενότητας πολλά παιδιά που πετυχαίνουν σε άλλη πόλη από αυτή της οικογένειας, να μην πηγαίνουν να σπουδάσουν.

Αν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα πολλοί επιτυχόντες κατευθύνονται προς να νεοϊδρυθέντα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή φεύγουν για σπουδές στο εξωτερικό, ότι χειρότερο βέβαια για το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε, επειδή αυτά τα παιδιά σπάνια επιστρέφουν στην πατρίδα μας και χάνουμε όχι μόνο αυτά τα νέα παιδιά αλλά και τα παιδιά της οικογένειας που θα δημιουργούσαν.

ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Είναι σχεδόν σε όλους μας γνωστό ότι το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι το δημογραφικό, που με βάση τα επίσημα στοιχεία κάθε χρόνο ο πληθυσμός της πατρίδας μας μειώνεται σημαντικά.

Πιο συγκεκριμένα μόνο το 2025, οι θάνατοι σε σχέση με τις γεννήσεις ήταν σχεδόν διπλάσιοι, 122.914 θάνατοι και 65.594 γεννήσεις, δηλαδή ήταν σημαντικά περισσότεροι οι θάνατοι και ο πληθυσμός της Ελλάδος μειώθηκε κατά 57.320 άτομα.

Χάσαμε πληθυσμιακά μόνο το 2025, μία πόλη περίπου ίδια με τη Λαμία η οποία σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ, η Δημοτική Ενότητα Λαμιέων είχε 58.289 μόνιμους κατοίκους.

Μέχρι και το 2010, οι γεννήσεις ήταν περισσότερες από τους θανάτους.

Αυτό αντιστράφηκε από το έτος 2011 και οι γεννήσεις από αυτή τη χρονιά έγιναν λιγότερες από τους θανάτους, με 4.671 περισσότερους θανάτους από γεννήσεις.

Από τότε οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό και το 2025 είχαμε περισσότερους θανάτους κατά 57.320 άτομα.

Δηλαδή από όταν αρχίσαμε να γινόμαστε λιγότεροι, το 2011 κατά 4.671 άτομα, φτάσαμε στο 2025 και η μείωση σε σχέση με το 2011 έχει μεγαλώσει κατά 1.200% ή αλλιώτικά επιδεινώθηκε κατά 12 φορές (το 2011 με 4.671 άτομα λιγότερα και μόνο το 2025 με 57.320 άτομα λιγότερα).

Στον πίνακα που σας παραθέτουμε, από το έτος 2008 και μετά, με βάση τα επίσημα κρατικά στοιχεία, φαίνεται με μια απλή ματιά, η ραγδαία πληθυσμιακή μείωση που έγινε στην πατρίδα μας και που συνεχίζει να γίνεται με πολύ ανησυχητικό ρυθμό.

Πίνακας γεννήσεων και θανάτων από το 2008 και μετά

Έτος Γεννήσεις Θάνατοι Ισοζύγιο 2025 65.594 122.914 -57.320 2024 68.467 126.916 -58.449 2023 71.455 128.101 -56.646 2022 76.095 140.792 -64.697 2021 85.346 143.904 -58.558 2020 84.764 131.025 -46.261 2019 83.756 124.954 -41.198 2018 86.440 120.291 -33.851 2017 88.553 124.495 -35.942 2016 92.898 118.788 -25.890 2015 91.847 121.183 -29.336 2014 92.149 113.740 -21.591 2013 94.134 111.794 -17.660 2012 100.371 116.668 -16.297 2011 106.428 111.099 -4.671 2010 114.766 109.084 +5.682 2009 117.933 108.316 +9.617 2008 118.302 107.979 +10.323

Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και πολύ δύσκολο. Η λύση δεν είναι εύκολη και πρέπει να ληφθούν άμεσα πολλά και δραστικά μέτρα που θα αποδώσουν σε βάθος χρόνου. (Σε επόμενη επιστολή θα σας καταθέσω πολύ συγκεκριμένες και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις και λύσεις).

Το πρόβλημα του δημογραφικού επιδεινώθηκε βέβαια και από την οικονομική κρίση που αντιμετώπισε η Ελλάδα και εκατοντάδες χιλιάδες άτομα, κυρίως νεαρής ηλικίας, έφυγαν στο εξωτερικό.

ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ

Πολλές φορές εφαρμόζονται μέτρα, «εκδικητικά» για την οικογένεια, τα οποία θα ήταν καλύτερο να εφαρμόζονταν με τρόπο που δεν θα δυσκόλευαν και θα βοηθούσαν τις οικογένειες.

Όμως και τώρα, μπορούν να ληφθούν κάποια απλά και αυτονόητα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν τουλάχιστον τις οικογένειες που έχουν πολλά παιδιά, με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος και σημαντική ωφέλεια για τις οικογένειες και το δημόσιο.

Ένας Πολύτεκνος ή ένας Τρίτεκνος δεν μπορεί να κάνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ούτε μία μεταγραφή στο του παιδί του που σπουδάζει σε διαφορετική πόλη από τον τόπο κατοικίας της οικογένειας.

Για να μπορεί να γίνει μεταγραφή πρέπει να υπάρχουν δύο παιδιά φοιτητές που θα σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις από αυτή που είναι η κύρια κατοικία της οικογένειας.

Ένα παράδειγμα τα λέει όλα.

Παράδειγμα: Πολύτεκνη ή Τρίτεκνη οικογένεια που κατοικεί στη Λάρισα και έχει ένα παιδί που σπουδάζει στη Λάρισα και ένα άλλο παιδί που σπουδάζει στην Κρήτη. Το παιδί που σπουδάζει στην Κρήτη δεν μπορεί να πάρει μεταγραφή για τη Λάρισα που είναι το σπίτι της οικογένειας.

Ο νόμος ορίζει ότι μπορεί να γίνει μεταγραφή για την οικογένεια που κατοικεί στη Λάρισα όταν έχει δύο παιδιά φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις από αυτήν που κατοικεί η οικογένεια Π.χ. Στη Λάρισα η οικογένεια, το ένα παιδί φοιτητής στην Κρήτη και το άλλο στη Λέσβο. Και πάλι τότε μπορεί να πάρει μεταγραφή μόνο το ένα παιδί.

Έτσι η οικογένεια θα αναγκαστεί να επιβαρυνθεί με όλα τα έξοδα μιας νέας κατοικίας σε διαφορετικό μέρος από αυτό που μένει και να γίνει μερική διάλυση της οικογένειας που έχει πολλά παιδιά.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

Κάντε κάτι πολύ απλό που θα βοηθήσει τουλάχιστον τις Πολύτεκνες και τις Τρίτεκνες οικογένειες.

Νομοθετείστε έτσι ώστε τα παιδιά των Πολύτεκνων και των Τρίτεκνων οικογενειών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη από αυτήν που μένει η οικογένεια να μπορούν να έρχονται χωρίς κανέναν περιορισμό στο τμήμα της αντίστοιχης σχολής της πόλης που κατοικεί η οικογένεια.

Είναι τόσο απλό, θα δώσει μεγάλη ανακούφιση και θα ενώσει τις μεγάλες οικογένειες.

Πιο παλιά, τότε που οι γεννήσεις ήταν περισσότερες από τους θανάτους για να έλθει ένας φοιτητής κοντά στην οικογένεια αν είχε πετύχει σε διαφορετικό μέρος, αρκούσε να υπάρχει ένα δεύτερο παιδί που σπούδαζε στο μέρος που έμενε η οικογένεια.

Τώρα που το δημογραφικό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει η πατρίδα μας, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει αυτό όχι μόνο για τις οικογένειες με δύο παιδιά αλλά ούτε με τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά.

Απευθυνόμενος σε εσάς προσωπικά Κε Πρωθυπουργέ που όταν ήσασταν Υπουργός της τότε Κυβέρνησης υπογράφετε και εσείς το ΦΕΚ με τον νόμο 4264/15-5-2014 και στο άρθρο 53 όριζε τις «Μεταγραφές Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών».

Σύμφωνα με το άρθρο 53 αυτού του νόμου, η μεταγραφή φοιτητών/τριών Πολύτεκνων και Τρίτεκνων οικογενειών γίνονταν αυτόματα χωρίς καμιά άλλη προϋπόθεση. Αλλά και για άλλες περιπτώσεις τότε, όπως η αυτόματη μεταγραφή δίδυμων παιδιών κλπ.

Τότε το 2014 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ οι γεννήσεις ήταν 92.149 και οι θάνατοι 113.740. δηλαδή είχαμε ΑΡΝΗΤΙΚΟ 21.591 (μείωση πληθυσμού έτους κατά 21.591 άτομα).

Τώρα που το 2025, οι γεννήσεις ήταν μόλις 65.594 (από 92.149 το 2014) και οι θάνατοι ήταν 122.914 και έχουμε πρόσφατο ΑΡΝΗΤΙΚΟ 57.320 (μείωση πληθυσμού κατά 57.320 άτομα, σχεδόν 3 φορές χειρότερα από το 2014), έχει γίνει χειρότερο έως και απαγορευτικό σε πολλές περιπτώσεις, το καθεστώς των μεταγραφών για τις Πολύτεκνες και τις Τρίτεκνες οικογένειες. ΕΛΕΟΣ!!!

Αν δούμε τις γεννήσεις του 2025 σε σχέση με τις γεννήσεις του 2014, θα δούμε ότι μειώθηκαν κατά 26.555 μωρά ή κατά ποσοστό περίπου 30%.

Η ποσοστιαία μείωση των γεννήσεων από το 2014 έως το 2025, τα 11 τελευταία χρόνια, είναι σχεδόν 30% ή αλλιώτικα σχεδόν κατά το ένα τρίτο-1/3 (ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ).

Αν δεν θέλετε να νομοθετήσετε νέες διατάξεις, ας επαναφέρετε σε ισχύ το άρθρο 53 του νόμου 4264/2014, που τον είχε ψηφίσει η τότε συγκυβέρνηση της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Το σημερινό σύστημα των μεταγραφών των φοιτητών είναι τόσο πολύπλοκο και τόσο δυσνόητο, με τόσους κόφτες, κυρίως για τις ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ που χρειάζεται να έχει κανείς διδακτορικό σε θέματα δημόσιας διοίκησης και πάλι θα έχει απορίες, αφού η πολυσέλιδη εγκύκλιος που βγαίνει κάθε χρόνο έχει δεκάδες ακατανόητες σελίδες, από τους «μη ειδικούς».

Απευθυνόμενος μάλιστα ο πολίτης στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, ο κάθε υπάλληλος του αρμοδίου τμήματος δίνει τη δική του ερμηνεία (αφού ούτε και αυτοί δεν μπορούν να κατανοήσουν τι ακριβώς ισχύει) και η αρμόδια, αξιότιμη κυρία διευθύντρια είναι «πάρα πολύ απασχολημένη και άφαντη».

Το ερώτημα που τίθεται είναι τι πρέπει να γίνει.

Να σταματήσουμε να δυσκολεύουμε και να διαλύουμε τις οικογένειες εκτός των άλλων και για τις σπουδές των παιδιών τους.

Σας παρακαλώ, νομοθετήστε άμεσα και δώστε λύση στο πρόβλημα.

Βέβαια η κυρία Υπουργός έχει το βάρος της ευθύνης για τη νομοθέτηση και καλό θα είναι να ρωτήσει Κε Πρωθυπουργέ και εσάς, που έχετε βιώσει τα διάφορα προβλήματα των δικών σας παιδιών, που είσθε Τρίτεκνος γονέας.

Δυστυχώς όμως, η νομοθετική ρύθμιση που έγινε το 2026, από την κα Υπουργό, παρά την γλυκύτητα που εκπέμπει το Επώνυμο της, κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση και έγινε λίγο ακόμη δυσκολότερο και λίγο πικρότερο το καθεστώς των μεταγραφών των φοιτητών.

Δεν αποδίδω κακή πρόθεση σε κανέναν, όμως είναι τόσο λανθασμένο και άδικο το σημερινό σύστημα μεταγραφών, με τόσους πολλούς κόφτες, όσον αφορά τις οικογένειες και κυρίως τους Πολύτεκνους και τους Τρίτεκνους, που κάνει κάθε λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο να εξοργίζεται και να αγανακτεί.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Μετά από όλα αυτά, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε τόσο εσείς Κε Πρωθυπουργέ όσο και οι Αρχηγοί όλων των Κομμάτων, αρχικά τουλάχιστον για τους ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ και θα νομοθετήσετε ΑΜΕΣΑ, έτσι ώστε να γίνεται άμεσα η μεταγραφή των φοιτητών σε αντίστοιχο τμήμα σχολής, όταν έχουν περάσει ή θα περάσουν, σε διαφορετική πόλη από την κατοικία της Πολύτεκνης ή της Τρίτεκνης οικογένειας, χωρίς περιορισμούς.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Με ιδιαίτερη τιμή

Χρήστος Πολίτης»

(Τα πλήρη στοιχεία του γράφοντος είναι στη διάθεση του Πρώτου Θέματος)