Υπό έλεγχο η φωτιά στη Θήβα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Θήβα

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Θήβα

Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Θήβα
UPD:
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/07) σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ύπατο Θήβας σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Η κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής ήταν άμεση.

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ υπήρχε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Ρίψεις νερού πραγματοποίησαν έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.



Η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρουσίασε καλύτερη εικόνα σύντομα με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν από το σημείο τα περισσότερα αεροσκάφη. Λίγο μετά τις 15:00, δύο αεροσκάφη, είχαν παραμείνει στο σημείο προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Κάτι το οποίο επιτεύχθηκε γύρω στις 16:00.
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