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Υπό έλεγχο η φωτιά στη Θήβα
Υπό έλεγχο η φωτιά στη Θήβα
Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς
UPD:
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/07) σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ύπατο Θήβας σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Η κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής ήταν άμεση.
Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ υπήρχε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Ρίψεις νερού πραγματοποίησαν έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.
Η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρουσίασε καλύτερη εικόνα σύντομα με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν από το σημείο τα περισσότερα αεροσκάφη. Λίγο μετά τις 15:00, δύο αεροσκάφη, είχαν παραμείνει στο σημείο προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Κάτι το οποίο επιτεύχθηκε γύρω στις 16:00.
Η κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής ήταν άμεση.
Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ υπήρχε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Ρίψεις νερού πραγματοποίησαν έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ύπατο #Θήβα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026
Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 7 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ.
Η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρουσίασε καλύτερη εικόνα σύντομα με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν από το σημείο τα περισσότερα αεροσκάφη. Λίγο μετά τις 15:00, δύο αεροσκάφη, είχαν παραμείνει στο σημείο προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Κάτι το οποίο επιτεύχθηκε γύρω στις 16:00.
UPD:
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