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Συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω 15χρονος και 29χρονος για απάτες στο Ελληνικό, εξιχνιάστηκαν 4 υποθέσεις
Συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω 15χρονος και 29χρονος για απάτες στο Ελληνικό, εξιχνιάστηκαν 4 υποθέσεις
Το παράνομο οικονομικό όφελος της συμμορίας να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ
Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται ένας 15χρονος και ένας 29χρονος στο Ελληνικό, οι οποίοι συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω από αστυνομικούς την ώρα που παραλάμβαναν χρήματα και κοσμήματα από θύμα που είχαν εξαπατήσει λίγη ώρα πριν.
Σύμφωνα με την αστυνομία οι δράστες είχαν τηλεφωνήσει λίγο νωρίτερα σε άνδρα προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα επιχείρησαν να τον πείσουν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα, να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να την αφήσει έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας του.
Ωστόσο, ο άνδρας αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη και ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο προκαθορισμένο σημείο παραλαβής και τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι παρέλαβαν τη σακούλα με τα κοσμήματα και τα χρήματα, επενέβησαν άμεσα και τους ακινητοποίησαν.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν αναπτύξει οργανωμένη δράση τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2026. Προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα θύματά τους και, χρησιμοποιώντας παραπλανητικά σενάρια, κατάφερναν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα, αποκομίζοντας σημαντικό παράνομο οικονομικό όφελος.
Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας από τους δράστες άλλαξε μπλούζα αμέσως μετά την παραλαβή της λείας, σε μια προσπάθεια να δυσκολέψει τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή του.
Κατά τις έρευνες στην κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν:
* πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων,
* ρουχισμός που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάπραξη των κλοπών,
* μία «επιχειρησιακή» συσκευή κινητού τηλεφώνου,
* καθώς και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις και τη διάπραξη των παράνομων ενεργειών τους.
Μέχρι στιγμής, η έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης έχει οδηγήσει στην εξιχνίαση τεσσάρων περιπτώσεων απάτης σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων της Αττικής.
Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος της συμμορίας υπολογίζεται σε **40.900 ευρώ**, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Σύμφωνα με την αστυνομία οι δράστες είχαν τηλεφωνήσει λίγο νωρίτερα σε άνδρα προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα επιχείρησαν να τον πείσουν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα, να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να την αφήσει έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας του.
Ωστόσο, ο άνδρας αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη και ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο προκαθορισμένο σημείο παραλαβής και τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι παρέλαβαν τη σακούλα με τα κοσμήματα και τα χρήματα, επενέβησαν άμεσα και τους ακινητοποίησαν.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν αναπτύξει οργανωμένη δράση τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2026. Προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα θύματά τους και, χρησιμοποιώντας παραπλανητικά σενάρια, κατάφερναν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα, αποκομίζοντας σημαντικό παράνομο οικονομικό όφελος.
Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας από τους δράστες άλλαξε μπλούζα αμέσως μετά την παραλαβή της λείας, σε μια προσπάθεια να δυσκολέψει τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή του.
Κατά τις έρευνες στην κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν:
* πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων,
* ρουχισμός που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάπραξη των κλοπών,
* μία «επιχειρησιακή» συσκευή κινητού τηλεφώνου,
* καθώς και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις και τη διάπραξη των παράνομων ενεργειών τους.
Μέχρι στιγμής, η έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης έχει οδηγήσει στην εξιχνίαση τεσσάρων περιπτώσεων απάτης σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων της Αττικής.
Τέσσερις εξιχνιασμένες υποθέσεις
Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος της συμμορίας υπολογίζεται σε **40.900 ευρώ**, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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