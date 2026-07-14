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Δύο συλλήψεις στη Φλώρινα για κλοπή άνω των 23.000 ευρώ από επιχείρηση
Δύο συλλήψεις στη Φλώρινα για κλοπή άνω των 23.000 ευρώ από επιχείρηση
Η αστυνομία εντόπισε 15.450 ευρώ, διαρρηκτικά εργαλεία και κάνναβη σε μορφή σοκολάτας
Στην σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 21 και 25 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού από ιδιωτική επιχείρηση στη Φλώρινα προχώρησαν οι αστυνομικοί.
Μετά τις έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 15.450 ευρώ, μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, καθώς και αντικείμενα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρρηξη.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν εισβάλει τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Ιουλίου σε ιδιωτική επιχείρηση στην περιοχή της Φλώρινας, ιδιοκτησίας 52χρονης και 57χρονου, αφού προηγουμένως παραβίασαν παράθυρο του κτιρίου. Από το εσωτερικό αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που ξεπερνούσε τις 23.000 ευρώ.
Μετά από έρευνες και αναζητήσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο υπόπτους, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν λίγες ώρες αργότερα σε περιοχές της Φλώρινας.
Κατά την συνέχεια των ερευνών που έγιναν στα σπίτια των δύο συλληφθέντων, καθώς και στο Ι.Χ. αυτοκίνητο του 25χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:
* το συνολικό χρηματικό ποσό των 15.450 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στους νόμιμους κατόχους του,
* 1,1 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας,
* διαρρηκτικό εργαλείο (λοστό),
* φακό κεφαλής,
* είδη ρουχισμού και υπόδησης που φέρεται να φορούσαν οι δράστες κατά την τέλεση της διάρρηξης.
Σε βάρος των δύο ημεδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.
Μετά τις έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 15.450 ευρώ, μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, καθώς και αντικείμενα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρρηξη.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν εισβάλει τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Ιουλίου σε ιδιωτική επιχείρηση στην περιοχή της Φλώρινας, ιδιοκτησίας 52χρονης και 57χρονου, αφού προηγουμένως παραβίασαν παράθυρο του κτιρίου. Από το εσωτερικό αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που ξεπερνούσε τις 23.000 ευρώ.
Πώς έγινε η διάρρηξη
Μετά από έρευνες και αναζητήσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο υπόπτους, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν λίγες ώρες αργότερα σε περιοχές της Φλώρινας.
Κατά την συνέχεια των ερευνών που έγιναν στα σπίτια των δύο συλληφθέντων, καθώς και στο Ι.Χ. αυτοκίνητο του 25χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:
* το συνολικό χρηματικό ποσό των 15.450 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στους νόμιμους κατόχους του,
* 1,1 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας,
* διαρρηκτικό εργαλείο (λοστό),
* φακό κεφαλής,
* είδη ρουχισμού και υπόδησης που φέρεται να φορούσαν οι δράστες κατά την τέλεση της διάρρηξης.
Σε βάρος των δύο ημεδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.
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