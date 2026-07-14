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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, εστάλη 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, εστάλη 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα
Επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και δύο ελικόπτερα
Υπό μερικό έλεγχο είναι αυτή την ώρα η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (14/7) στην περιοχή Βασιλικά του δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα το 112 έστειλε μήνυμα στα κινητά των κατοίκων για να είναι σε ετοιμότητα.
Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
Για την πυρκαγιά, κοντά στην οποία υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ήχησε το 112, προτρέποντας τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα του 112.
Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
Για την πυρκαγιά, κοντά στην οποία υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ήχησε το 112, προτρέποντας τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα του 112.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 14, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βασιλικά της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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