Τέσσερις παραβάσεις στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από τουρκικά drone
Η Πολεμική Αεροπορία αναγνώρισε τα αεροσκάφη σύμφωνα με διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική
Τέσσερις παραβάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου (FIR Αθηνών) από τουρκικά drone (UAV) κατέγραψε το ΓΕΕΘΑ σήμερα Παρασκευή (26.9.2025).
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι παραβάσεις εισήρθαν χωρίς να έχουν ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες πάνω από το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, χωρίς άλλες επιθετικές ενέργειες.
Η ελληνική αεροπορία αναγνώρισε τα αεροσκάφη σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και σύμφωνα με την πάγια πρακτική.
Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των παραβάσεων παραμένει μικρός, ωστόσο το τελευταίο διάστημα, το ΓΕΕΘΑ κατέγραφε μόλις 1-2 παραβάσεις ημερησίως.
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
