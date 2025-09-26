Τέσσερις παραβάσεις στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από τουρκικά drone
ΕΛΛΑΔΑ
Τουρκικές παραβιάσεις FIR Αθηνών Ελληνοτουρκικά

Τέσσερις παραβάσεις στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από τουρκικά drone

Η Πολεμική Αεροπορία αναγνώρισε τα αεροσκάφη σύμφωνα με διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική

Τέσσερις παραβάσεις στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από τουρκικά drone
Τέσσερις παραβάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου (FIR Αθηνών) από τουρκικά drone (UAV) κατέγραψε το ΓΕΕΘΑ σήμερα Παρασκευή (26.9.2025).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι παραβάσεις εισήρθαν χωρίς να έχουν ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες πάνω από το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, χωρίς άλλες επιθετικές ενέργειες.

Η ελληνική αεροπορία αναγνώρισε τα αεροσκάφη σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και σύμφωνα με την πάγια πρακτική.

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των παραβάσεων παραμένει μικρός, ωστόσο το τελευταίο διάστημα, το ΓΕΕΘΑ κατέγραφε μόλις 1-2 παραβάσεις ημερησίως.


