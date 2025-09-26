Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Τροχαίο στον Κηφισό, φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ - Αυξημένη κίνηση
Ενας οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά από τη σύγκρουση
Τροχαίο ατύχημα έχει δημιουργήσει δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισού.
Συγκεκριμένα, ένα ΙΧ συγκρούστηκε με ένα φορτηγό με έναν οδηγό να τραυματίζεται ελαφρά. Το τροχαίο συνέβη στη Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Λαμία.
Το μποτιλιάρισμα είναι αυξημένο στο σημείο με τους οδηγούς να χρειάζονται αρκετή υπομονή.
