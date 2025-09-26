Τροχαίο στον Κηφισό, φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ - Αυξημένη κίνηση
ΕΛΛΑΔΑ
Κηφισός Ιερά Οδός Τροχαίο

Τροχαίο στον Κηφισό, φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ - Αυξημένη κίνηση

Ενας οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά από τη σύγκρουση

Τροχαίο στον Κηφισό, φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ - Αυξημένη κίνηση
Τροχαίο ατύχημα έχει δημιουργήσει δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισού.

Συγκεκριμένα, ένα ΙΧ συγκρούστηκε με ένα φορτηγό με έναν οδηγό να τραυματίζεται ελαφρά. Το τροχαίο συνέβη στη Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Λαμία.

Το μποτιλιάρισμα είναι αυξημένο στο σημείο με τους οδηγούς να χρειάζονται αρκετή υπομονή.

Τροχαίο στον Κηφισό, φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ - Αυξημένη κίνηση

Ειδήσεις σήμερα:

Έξω από το μαγαζί του πατέρα του έχασε τη ζωή του ο 11χρονος που παρασύρθηκε στην Ηγουμενίτσα - «Το παιδί μου» φώναζε η μητέρα του

Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε

Δείτε βίντεο: Ο Μπαλάσκας έδειξε on air το στήθος του – Ο Λιάγκας ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης