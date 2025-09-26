Έξω από το μαγαζί του πατέρα του έχασε τη ζωή του ο 11χρονος που παρασύρθηκε στην Ηγουμενίτσα - «Το παιδί μου» φώναζε η μητέρα του
Έξω από το μαγαζί του πατέρα του έχασε τη ζωή του ο 11χρονος που παρασύρθηκε στην Ηγουμενίτσα - «Το παιδί μου» φώναζε η μητέρα του
«Ξαφνικά είδα το παιδί, πετάχτηκε με το πατίνι» είπε η 58χρονη που χτύπησε το παιδί με το αυτοκίνητό της
Δραματικές είναι οι λεπτομέρειες από τη θανατηφόρα παράσυρση με θύμα έναν 11χρονο στην Ηγουμενίτσα χθες, Πέμπτη.
Σύμφωνα με το STAR το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε έξω από το μαγαζί του πατέρα του 11χρονου και μπροστά στα μάτια της μητέρας του η οποία τον είχε αφήσει για να περάσει τον δρόμο.
«Κάθε μέρα περνάει το παιδί από εκεί. Δεν άκουσα καν φρένα, μόνο τη μάνα να ουρλιάζει», «άκουσα μόνο μια γυναίκα να φωνάζει "το παιδί μου"» δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.
Λίγο νωρίτερα το αγόρι είχε καλέσει τη μητέρα του να τον πάρει από το σχολείο γιατί δεν αισθανόταν καλά. Εκείνη τον πήγε με το αυτοκίνητο μέχρι το μαγαζί του πατέρα του με το αγόρι να παρασύρεται από το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια γυναίκα 58 ετών.
Η 58χρονη, η οποία υποβλήθηκε σε αλκοτέστ που βγήκε αρνητικό, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «ξαφνικά είδα το παιδί, πετάχτηκε με το πατίνι, δεν κατάλαβα πως έγινε».
Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο αρχικά στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και έπειτα στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου οι γιατροί το διασωλήνωσαν και έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή χωρίς να τα καταφέρουν. «Όλοι μαζευτήκαμε στα επείγοντα, κάναμε τα πάντα. Είχε τραύματα σοβαρά στο κεφάλι, στον θώρακα, στον πνεύμονα. Σαν μάνες νιώθουμε τον πόνο της οικογένειας» δήλωσε η γιατρός στα ΤΕΠ, Ελένη Νικολαΐδου.
Κατά πληροφορίες, υπάρχει βίντεο που έχει καταγράψει τη στιγμή της φονικής παράσυρσης. Σε αυτό φαίνεται το αυτοκίνητο της 58χρονης αρχικά να φρενάρει στη θέα του αγοριού και στη συνέχεια, για άγνωστο λόγο, να επιταχύνει.
Μετά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή, η 58χρονη, η οποία είναι μητέρα ενός παιδιού 12 ετών, αφέθηκε ελεύθερη.
Σημειώνεται, τέλος, ότι πριν χρόνια είχε πεθάνει σε τροχαίο και η θεία του 11χρονου - η αδελφή της μητέρας του - όταν σταμάτησε στην Εγνατία για να θηλάσει το παιδί της και ένα φορτηγό έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό της.
