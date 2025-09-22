Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί και αφέθηκε ελεύθερη η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στη Βοιωτία για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη
Η γυναίκα είχε τεθεί υπό κράτηση στο ΑΤ Θηβών – Επικαλέστηκε οικονομικά προβλήματα και έδωσε το μικρό όνομα τουσυνεργού της
Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη από το Κλειδί Βοιωτίας που συνελήφθη και βρισκόταν υπό κράτηση στο αστυνομικό τμήμα Θηβών, επειδή κατηγορήθηκε ότι έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.
Η γυναίκα φέρεται να έδωσε το μικρό όνομα του συνεργού της. «Ο Γιάννης με βοήθησε να τη θάψω, γιατί είχα οικονομικά προβλήματα» φέρεται να είπε.
Η ίδια φέρεται να ζήτησε να έρθει σε επαφή με τον δικηγόρο της, καθώς και με τον γιο της, ο οποίος διαμένει στην Κρήτη.
«Η μητέρα μου πέθανε από παθολογικά αίτια. Όταν έγινε αυτό αποφάσισα να τη θάψω με τη βοήθεια του Γιάννη του Αλβανού, γιατί αντιμετώπιζα οικονομικά προβλήματα. Δεν είχα λεφτά και τα χρειαζόμουν».
Η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το πρωτοφανές περιστατικό βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να φωτίσουν όλες τις σκιώδεις γωνίες και να απαντήσουν στα κρίσιμα ερωτήματα. Ένα από αυτά είναι ποιος είναι αυτός ο «Γιάννης» που επικαλείται η κατηγορούμενη.
Η ίδια είπε πως ο άνδρας ήταν εργάτης στο χωριό, ωστόσο κανείς μέχρι στιγμής από όσους έχουν μιλήσει με τους αστυνομικούς δεν τον έχει αναγνωρίσει. Οι ερευνητές θεωρούν κρίσιμο τον εντοπισμό του καθώς, σύμφωνα με την κατηγορούμενη, ήταν αυτός που τη βοήθησε να μεταφέρει και να θάψει τη μητέρα της. Το θέμα είναι αν ο άνδρας αυτός υπάρχει πράγματι μιας και, όπως προαναφέρθηκε, ουδείς τον γνωρίζει ή τον έχει δει.
Όσον αφορά δε στη μητέρα της 62χρονης, κάτοικοι ανέφεραν στις Αρχές πως είχαν να τη δουν από το 2021 και πως η κατηγορούμενη τους έλεγε συνεχώς πως είναι στο σπίτι.
Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το τελευταίο διάστημα, όταν κάποιοι αντιλήφθηκαν ότι η δράστης παρουσιάζει ως μητέρα της μια άλλη ηλικιωμένη κάτοικο του χωριού σε δημόσιες υπηρεσίες και στο ΙΚΑ.
Την ίδια γυναίκα συνέστησε και στους αστυνομικούς, οι οποίοι πήγαν στο σπίτι της και την κάλεσαν να τους πει που βρίσκεται η μητέρα της.
Οι Αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στο σπίτι της 62χρονης, κατευθύνθηκαν στο διπλανό μαντρί και έσκαψαν ένα μικρό λάκκο, εντοπίζοντας μέσα το άψυχο σώμα της 91χρονης.
Τι είπε στις αρχές
Είχαν να δουν την 91χρονη από το 2021
Η σορός δεν ήταν θαμμένη σε μεγάλο βάθος και ήταν καλυμμένη μόνο με χώμα, ενώ ο λάκκος είχε μικρή διάμετρο, κάτι που σημαίνει ότι ο αυτός πού την έθαψε την έβαλε μέσα κουλουριασμένη.
