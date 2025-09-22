Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί και αφέθηκε ελεύθερη η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στη Βοιωτία για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη

Η σορός δεν ήταν θαμμένη σε μεγάλο βάθος και ήταν καλυμμένη μόνο με χώμα, ενώ ο λάκκος είχε μικρή διάμετρο, κάτι που σημαίνει ότι ο αυτός πού την έθαψε την έβαλε μέσα κουλουριασμένη.