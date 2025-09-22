«Την έθαψα με τη βοήθεια του Γιάννη, χρειαζόμουν λεφτά» - Το μυστήριο με τον εργάτη από την Αλβανία και η κυνική ομολογία της 62χρονης στη Βοιωτία

Η ίδια είπε πως ο άνδρας που την βοήθησε ήταν εργάτης στο χωριό, ωστόσο κανείς μέχρι στιγμής δεν τον έχει αναγνωρίσει - Οι κάτοικοι είχαν να δουν την μητέρα της 62χρονης από το 2021