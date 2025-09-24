ΜyStreet: Tο υιοθέτησαν οι πολίτες, το υπονομεύουν πολλοί δήμοι
Η εφαρμογή παρέχει ενημέρωση για τις ενεργές μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων, όπως τα τραπεζοκαθίσματα καφετεριών-εστιατορίων, και τη δυνατότητα να καταγγέλλουν παραβάσεις - Ωστόσο, δήμοι με έντονη ζωή (Μυκόνου, Πατρέων, Γαλατσίου) δεν έχουν δημοσιεύσει κανένα στοιχείο για τις παραχωρήσεις
Περισσότεροι από 33.000 Ελληνες έχουν κατεβάσει στα κινητά τους τηλέφωνα το MyStreet, εφαρμογή που έκανε επίσημο ντεμπούτο στα τέλη του περασμένου Ιουλίου: πέρα από τα κλασικά, τραπεζοκαθίσματα καφέ, εστιατόρια, χαρτογραφεί τα σημεία στα οποία βρίσκονται απινιδωτές, φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά και τα καταφύγια!
«Στο τανγκό χρειάζονται δύο», λέει μια βρετανική παροιμία και στην περίπτωση του MyStreet την πρωτοβουλία της κεντρικής κυβέρνησης θα ακολουθήσουν οι δήμοι, οι οποίοι και θα πρέπει να εισάγουν τα σχετικά στοιχεία, όπως τις παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων (τις οποίες μπορούν να βλέπουν οι πολίτες ώστε να διαπιστώνουν ποιοι έχουν καταλάβει παράνομα κοινόχρηστους χώρους). Κάποιοι δήμοι, όπως της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, αλλά και των Τρικκαίων, εμφανίζονται πολύ δραστήριοι, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως της Μυκόνου, των Πατρέων και του Γαλατσίου, καθυστερούν να ανεβάσουν οποιοδήποτε στοιχείο για τα τραπεζοκαθίσματα στις πλατείες.
Περισσότεροι από 33.000 πολίτες έχουν ήδη κατεβάσει το MyStreet, το ψηφιακό εργαλείο που επιτρέπει στον καθένα να βλέπει ποιες επιχειρήσεις έχουν άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρόμια, πλατείες, πεζόδρομοι), να καταγγέλλει παραβάσεις και να ζητά έλεγχο. Η εφαρμογή, που ακολουθεί το επιτυχημένο μοντέλο του MyCoast, φιλοδοξεί να επαναφέρει τον δημόσιο χώρο σε όλους: γονείς με καροτσάκια, ανθρώπους με αναπηρία, παιδιά.
Μέχρι τώρα 107 δήμοι έχουν εισαγάγει δεδομένα στην εφαρμογή. Οπως αποκαλύπτει σήμερα το «ΘΕΜΑ», οι καταχωρίσεις που έχουν περάσει συνολικά οι δήμοι στο σύστημα φτάνουν τις 8.097. Ωστόσο, μόνο 7.527 από αυτές είναι δημοσιευμένες -δηλαδή ορατές στους πολίτες. Από τις συνολικές καταχωρίσεις, 8.067 θεωρούνται ενεργές, με καθορισμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης. Από την πλευρά των πολιτών, η συμμετοχή είναι επίσης ενεργή: 5.417 αναφορές έχουν κατατεθεί συνολικά, εκ των οποίων 4.887 βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα ελέγχου. Μόνο 356 αναφορές κατέληξαν σε διαπίστωση συμμόρφωσης, ενώ 174 κρίθηκαν ως μη συμμόρφωση. Η μεγάλη καθυστέρηση στους ελέγχους αποτυπώνει και ένα άλλο πρόβλημα: την ανεπάρκεια ελεγκτικών μηχανισμών, κυρίως λόγω της απουσίας Δημοτικής Αστυνομίας σε πολλούς δήμους.
Ακολουθoύν λοιπόν ο Δήμος Τρικκαίων με 309 παραχωρήσεις, ο Δήμος Βόλου με 268, ο Δήμος Κω με 209 και ο Δήμος Πάρου με 200 δημοσιευμένες παραχωρήσεις.
Στον αντίποδα, ερωτηματικά προκαλεί η λίστα των δήμων με μηδενικές ή ελάχιστες δημοσιεύσεις. Καθώς σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για μεγάλες πόλεις με έντονη ζωή, προκαλεί απορίες το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιευτεί προς ενημέρωση των πολιτών το παραμικρό στοιχείο σχετικά με τις παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων.
«Κουλούρι» παίρνουν οι Δήμοι Πατρέων, Ηρακλείου Κρήτης και Μυκόνου, οι οποίοι έχουν 0 δημοσιεύσεις και 0 καταχωρίσεις παραχωρήσεων στην εφαρμογή. Στη λίστα είναι ο Δήμος Ιωαννιτών με μία καταχώριση αλλά καμία δημοσίευση και ο Δήμος Σπάρτης, ο οποίος έχει καταχωρίσει 62 παραχωρήσεις, αλλά δεν έχει κάνει καμία δημοσίευση.
Οπως βλέπουμε και από το τελευταίο παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις οι δήμοι έχουν περάσει δεδομένα στο σύστημα, αλλά δεν τα δημοσιεύουν. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες υπάρχουν, αλλά παραμένουν αόρατες για τον πολίτη -τουλάχιστον μέχρι... νεωτέρας. Μέχρι δηλαδή να πατήσει ο αρμόδιος δημοτικός υπάλληλος... το κουμπί.
Δημόσιοι χώροι για όλους;Σε μια εποχή όπου η προσβασιμότητα στον δημόσιο χώρο παραμένει καθημερινό ζητούμενο για χιλιάδες πολίτες, η εφαρμογή MyStreet έρχεται να λειτουργήσει ως καθρέφτης των δήμων - και η εικόνα δεν είναι πάντα τιμητική.
Πρωταθλητές και... απόντεςΣτην κορυφή των δήμων με τις περισσότερες δημοσιευμένες παραχωρήσεις βρίσκονται ο Δήμος Αθηναίων με 1.991 και ο Δήμος Θεσσαλονίκης με 1.227. Οι δύο αυτοί δήμοι, άλλωστε, προετοιμάζονταν για τη χρήση της εφαρμογής προτού αυτή βγει στον αέρα, καθώς αναζητούσαν μια επιπλέον ευκαιρία να μπει τάξη στην κατάληψη των δημόσιων χώρων και να αυξηθεί η διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, αφού η εφαρμογή δίνει την ευκαιρία στον πολίτη όχι μόνο να καταγγείλει ηλεκτρονικά (και να παρακολουθεί την πορεία της καταγγελίας), αλλά και να ελέγξει εάν ένας κοινόχρηστος χώρος έχει όντως παραχωρηθεί σε μια επιχείρηση.
Πώς λειτουργείΤο MyStreet θα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις ενεργές μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων, όπως τραπεζοκαθίσματα καφετεριών, εστιατορίων ή άλλων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν δημόσιο χώρο. Μέσω ενός διαδραστικού χάρτη, ο πολίτης μπορεί να δει τα όρια των μισθωμένων χώρων, τα στοιχεία της μίσθωσης (όπως εμβαδόν, ημερομηνία έναρξης και λήξης) και να ελέγξει αν τηρούνται οι προβλεπόμενες διατάξεις. Πατώντας πάνω σε ένα σημείο ενδιαφέροντος στον χάρτη, θα εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του χώρου, όπως ο τύπος της άδειας, η διάρκεια ισχύος της και τα όρια της παραχωρημένης έκτασης. Ετσι, ο πολίτης θα μπορεί εύκολα να διαπιστώσει αν τηρούνται οι όροι της άδειας ή αν υπάρχουν παραβάσεις. Εκτός από την πλοήγηση στον χάρτη, η εφαρμογή υποστηρίζει τον εντοπισμό της θέσης του χρήστη μέσω της Υπηρεσίας Τοποθεσίας (Geolocation Services) της συσκευής.
Παράλληλα, η εφαρμογή επιτρέπει στους πολίτες να υποβάλλουν ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες σε περιπτώσεις που διαπιστώνουν καταπάτηση ή υπέρβαση των ορίων των μισθωμένων χώρων. Δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης της καταγγελίας με τις γεωγραφικές συντεταγμένες του χρήστη (δηλαδή μπορεί να την κάνει επιτόπια) συνοδεύοντάς τη με σχόλια, περιγραφή αλλά και φωτογραφίες. Για την υποβολή επώνυμων καταγγελιών απαιτείται η σύνδεση του πολίτη με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet μέσω του μηχανισμού αυθεντικοποίησης της ΓΓΠΣ, ενώ για την αποφυγή κατάχρησης της λειτουργίας υποβολής καταγγελιών υπάρχει όριο στον αριθμό των καταγγελιών που μπορεί να υποβάλει ένας χρήστης για το ίδιο σημείο και ο χρήστης πρέπει να είναι φυσικά παρών στον χώρο που αφορά την καταγγελία, βάσει της τοποθεσίας του.
Φυσικά, η εφαρμογή επιτρέπει την υποβολή καταγγελίας και για κοινόχρηστους χώρους που δεν φέρουν ενεργή ένδειξη άδειας χρήσης στον χάρτη.
Φωτογραφία: Shutterstock
