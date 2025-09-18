Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε εννέα ακόμα καταστήματα για υπέρβαση κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Σε Αιόλου, Ερμού, Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Μητροπόλεως, Κολωνάκι, Θησείο και Μοναστηράκι οι κυρώσεις - Άλλες 14 σφραγίσεις θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα

Σε νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, προστατεύοντας το δικαίωμα πρόσβασης όλων των πολιτών σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και πλατείες.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή στις 19 Σεπτεμβρίου, έχει προγραμματιστεί η σφράγιση 9 καταστημάτων (Κ.Υ.Ε) , για χρονικό διάστημα 4 έως 10 ημερών, λόγω υπέρβασης της χρήσης κοινοχρήστου χώρου ή και χρήσης κοινοχρήστου χώρου άνευ αδείας. Άλλες 14 σφραγίσεις θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα.

Για σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε πρακτικές αυθαιρεσίας έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας: «Θα συνεχίσουμε να βάζουμε λουκέτο στα μαγαζιά που καταπατούν δημόσιο χώρο. Η Αθήνα ανήκει σε όλους τους πολίτες και όχι σε αυτούς τους λίγους που νομίζουν ότι μπορούν να γλιτώσουν τις συνέπειες μέσα από παραθυράκια. Οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, οι πεζόδρομοι και οι πλατείες δεν είναι “τραπεζοκαθίσματα προς ενοικίαση”. Οι κανόνες ισχύουν για όλους. Η ανοχή μας απέναντι στην παρανομία ήταν και θα είναι μηδενική. Προστατεύουμε την προσβασιμότητα σε όλη την πόλη».
Από τα 9 καταστήματα, που θα σφραγιστούν στις 19 Σεπτεμβρίου, τα 4 βρίσκονται στο Ιστορικό Τρίγωνο (Αιόλου, Ερμού, Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Μητροπόλεως), 2 στο Κολωνάκι, 2 στο Θησείο και 1 στο Μοναστηράκι. Συνολικά από τις αρχές του έτους έχουν υπογραφεί 116 σφραγίσεις.

Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, τόνισε: «Τα κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται δίπλα στον πολίτη και προστατεύουν τους κοινόχρηστους χώρους. Το μήνυμά μας είναι σαφές: Η νομιμότητα θα τηρηθεί. Κανείς δεν εξαιρείται από το νόμο. Όποια καταστήματα παρανομούν και τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα σε δημόσιο χώρο χωρίς άδεια, θα σφραγίζονται».
Με προτεραιότητα την προσβασιμότητα, τη διαφάνεια και την ορθή χρήση του δημοσίου χώρου, ο Δήμος Αθηναίων εντείνει τους ελέγχους για τα παράνομα τραπεζοκαθίσματα κι επιβάλλει αυστηρότερες κυρώσεις και πρόστιμα, εφαρμόζοντας τη νέα κανονιστική απόφαση για την κατάληψη και αξιοποίηση στους κοινόχρηστους χώρους, από καταστήματα και επιχειρήσεις.

