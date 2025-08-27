My Street: Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή εφαρμογή, πάνω από 1.200 οι καταγγελίες πολιτών
Τι προσφέρει στους πολίτες η εφαρμογή - Πάνω από 9.000 πολίτες έχουν κατεβάσει την εφαρμογή και έχουν υποβληθεί 1.273 παράπονα
Η παρουσίαση της εφαρμογής MyStreet, του νέου ψηφιακού εργαλείου που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμβάλλουν στη διαφύλαξη της νομιμότητας και της διαφάνειας στους δημόσιους χώρους, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί σε κινητά τηλέφωνα και tablets, δίνοντας στους πολίτες πρόσβαση σε διαδραστικούς χάρτες με χρήσιμες πληροφορίες για την καθημερινότητα.
Μέσα από το μενού της εφαρμογής εμφανίζονται αναλυτικά στοιχεία για:
- Κοινόχρηστους χώρους
- Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και
- Ασφαλή σημεία συγκέντρωσης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών
Όταν βρει το σημείο που θέλει, πατώντας πάνω στην ένδειξη (πολύγωνο) εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Εκεί παρουσιάζονται στοιχεία, όπως το εμβαδόν της μίσθωσης, ο αρμόδιος δήμος, η διάρκεια ισχύος, τα όρια της παραχωρημένης έκτασης, η χρήση του χώρου, αλλά και η επωνυμία της επιχείρησης που τον εκμεταλλεύεται.
Οδηγίες χρήσηςΣτην επιλογή «Κοινόχρηστοι χώροι» της εφαρμογής MyStreet, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε έναν διαδραστικό χάρτη που εμφανίζει όλα τα σημεία με ενεργές μισθώσεις. Μέσα από τη λειτουργία αυτή μπορεί να περιηγηθεί στον χάρτη, να κάνει μεγέθυνση ή σμίκρυνση (zoom in - zoom out) και να εντοπίσει γρήγορα την περιοχή που τον ενδιαφέρει.
Όταν βρει το σημείο που θέλει, πατώντας πάνω στην ένδειξη (πολύγωνο) εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Εκεί παρουσιάζονται στοιχεία, όπως το εμβαδόν της μίσθωσης, ο αρμόδιος δήμος, η διάρκεια ισχύος, τα όρια της παραχωρημένης έκτασης, η χρήση του χώρου, αλλά και η επωνυμία της επιχείρησης που τον εκμεταλλεύεται.
Σε περίπτωση που ο πολίτης εντοπίσει πρόβλημα σε σημείο όπου δεν υπάρχει καταγεγραμμένη μίσθωση, μπορεί να πατήσει παρατεταμένα πάνω στον χάρτη. Τότε εμφανίζεται παράθυρο με τις πληροφορίες γεωεντοπισμού για το συγκεκριμένο σημείο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να καταγράψει με ακρίβεια την παρατήρησή του.
Στην επιλογή «Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων» της εφαρμογής MyStreet, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του έναν διαδραστικό χάρτη που παρουσιάζει όλα τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης. Μέσα από τον χάρτη μπορεί να περιηγηθεί εύκολα, να κάνει μεγέθυνση ή σμίκρυνση και να εντοπίσει το σημείο που τον ενδιαφέρει.
Μόλις επιλέξει την ένδειξη του φορτιστή, εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο με αναλυτικές πληροφορίες, όπως ο πάροχος και η ισχύς του.
Στην επιλογή «Ασφαλή σημεία συγκέντρωσης» της εφαρμογής MyStreet, ο χρήστης βλέπει σε διαδραστικό χάρτη όλα τα προκαθορισμένα σημεία που έχουν οριστεί για συγκέντρωση πολιτών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως σεισμοί. Μέσα από τη λειτουργία αυτή μπορεί να περιηγηθεί στον χάρτη, να κάνει μεγέθυνση ή σμίκρυνση (zoom in - zoom out) και να εντοπίσει εύκολα το σημείο που τον ενδιαφέρει.
Επιλέγοντας την ένδειξη του σημείου, εμφανίζεται παράθυρο με αναλυτικές πληροφορίες για το καταφύγιο, όπως η ονομασία του και ο τύπος καταστροφής για τον οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ασφαλές.
Παράλληλα, μέσω της επιλογής «Οδηγίες», ο χρήστης μπορεί να λάβει καθοδήγηση για τη διαδρομή προς το σημείο, αξιοποιώντας την πλοήγηση του Google Maps.
Πώς γίνονται καταγγελίες
Η εφαρμογή δίνει, επίσης, τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν καταγγελίες για παραβάσεις που εντοπίζουν στους δημόσιους χώρους, όπως η υπέρβαση του ορίου των τραπεζοκαθισμάτων ή την παρεμπόδιση πρόσβασης ΑμεΑ. Ο χρήστης επιλέγει από τη λίστα τον τύπο παράβασης, μπορεί να προσθέσει σχόλια και να αποφασίσει αν η καταγγελία θα είναι ανώνυμη ή επώνυμη.
Σε περίπτωση επώνυμης καταγγελίας, απαιτείται η σύνδεση με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Οι επώνυμες καταγγελίες αποθηκεύονται στο προφίλ του χρήστη και είναι διαθέσιμες οποιαδήποτε στιγμή στην ενότητα «Οι αναφορές μου» μέσα από το ιστορικό της εφαρμογής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα σε 20 ημέρες λειτουργίας έχουν καταχωρηθεί 5.736 παραχωρήσεις από 60 δήμους, ενώ 9.381 πολίτες έχουν ήδη κατεβάσει την εφαρμογή και έχουν υποβάλει 1.273 παράπονα.
Δείτε αναλυτικά την παρουσίαση της εφαρμογής ΕΔΩ.
