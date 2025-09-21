Ώρα αλήθειας για το κύκλωμα που εξαπάτησε με super cars και «μαϊμού Τσιμίκα» τη... μισή Super League
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και περιπτώσεις γνωστών ποδοσφαιριστών που έδωσαν προκαταβολές για πολυτελή οχήματα, χωρίς ποτέ να τα παραλάβουν
Τη Δευτέρα (22/9) ξεκινάει, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών, μετά από αναβολή, η πολύκροτη δίκη των μελών του κυκλώματος που κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν δεκάδες θύματα, ανάμεσά τους γνωστούς ποδοσφαιριστές της Super League, με υποσχέσεις για πανάκριβα super cars, πολυτελή τροχόσπιτα και ακόμη και… πλαστά deals που έφεραν το όνομα του Κώστα Τσιμίκα.
Η αυριανή υπόθεση επικεντρώνεται σε δύο επιχειρηματίες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι πείστηκαν να παραγγείλουν πολυτελείς τροχοβίλες αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
Οι κατηγορούμενοι τους ζήτησαν από 20.000 ευρώ προκαταβολή, συνολικά 40.000 ευρώ με τη διαβεβαίωση ότι θα φέρουν τα οχήματα από τη Γερμανία, μέσω διαδικασίας εκτελωνισμού.
Όμως, όπως αποδείχτηκε, τα χρήματα «εξαφανίστηκαν» και οι επιχειρηματίες έμειναν μόνο με τις υποσχέσεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι στη δικογραφία έχει προστεθεί ένα νέο στοιχείο: οι ίδιοι φέρονται να δραστηριοποιούνται παράλληλα μέσω άλλης εταιρείας, συνεχίζοντας τις ίδιες μεθοδεύσεις και παρασύροντας νέα θύματα.
Πρόκειται, δηλαδή, για μια πρακτική που δεν σταμάτησε, αλλά απλώς «μεταφέρθηκε» κάτω από νέα επωνυμία, δείχνοντας το μέγεθος και την αμεσότητα της δράσης τους.
Στην περίπτωση των δύο επιχειρηματιών, οι κατηγορούμενοι έταξαν αυτοκινούμενα τροχόσπιτα τελευταίας τεχνολογίας, μάρκας Concorde και Charisma diesel. Πολυτελή εσωτερικά, με μεγάλα διπλά κρεβάτια, ευρύχωρες ντουλάπες, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, σαλόνι, τηλεόραση και ανέσεις που παραπέμπουν περισσότερο σε κατοικία παρά σε τροχόσπιτο.
Η διαδικασία ήταν απλή και φαινομενικά πειστική: οι αγοραστές έδιναν την προκαταβολή μέσω τραπεζικής κατάθεσης, οι κατηγορούμενοι υπόσχονταν ότι θα βρουν τα οχήματα από γερμανικές τράπεζες που τα είχαν κατασχέσει και θα τα εκτελωνίσουν, με αποτέλεσμα οι τιμές να εμφανίζονται πιο χαμηλές από την αγορά. Στην πράξη, όμως, ούτε τα οχήματα έφτασαν ποτέ στην Ελλάδα, ούτε τα χρήματα επιστράφηκαν.
Στο εδώλιο αναμένεται να καθίσουν, μεταξύ άλλων, δύο ιδιοκτήτες εκτελωνιστικού γραφείου στην Πάτρα, αλλά και ένα γνωστό πρόσωπο του αθλητισμού, πρώην μεγαλοπαράγοντας της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας.
Το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε με ρόλους: οι εκτελωνιστές αναλάμβαναν την επικοινωνία και τις τραπεζικές συναλλαγές, ενώ ο παράγοντας παρουσιαζόταν ως εκείνος που είχε τις «άκρες» με τις ξένες τράπεζες και τις κατασχέσεις.
Όταν οι υποψίες μεγάλωναν, οι μεν έριχναν το φταίξιμο στον δε: οι εκτελωνιστές υποστήριζαν ότι τα χρήματα τα πήρε ο μεσάζων, εκείνος δήλωνε ότι ποτέ δεν τα παρέλαβε. Στην πραγματικότητα, όμως, το αποτέλεσμα ήταν πάντα το ίδιο: τα θύματα χωρίς αυτοκίνητο και με χιλιάδες ευρώ χαμένα. Η δράση του κυκλώματος δεν περιορίστηκε στις τροχοβίλες.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεκάδες ποδοσφαιριστές της Super League πείστηκαν ότι μπορούσαν να αποκτήσουν super cars σε τιμές ευκαιρίας. Άλλοι βρέθηκαν μπλεγμένοι σε ιστορίες με «μαϊμού» συμφωνίες, ακόμα και με πλαστά συμβόλαια που φέρονταν να αφορούν τον διεθνή άσο Κώστα Τσιμίκα. Οι επιτήδειοι φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν το όνομά του για να δώσουν κύρος στις απάτες τους, χωρίς φυσικά ο ίδιος να έχει καμία εμπλοκή.
