Θλίψη στη Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο εργαζόμενος του δήμου που είχε σώσει άστεγο από απορριμματοφόρο
Θλίψη στη Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο εργαζόμενος του δήμου που είχε σώσει άστεγο από απορριμματοφόρο
Ο 59χρονος Θόδωρος Καρακόττας νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε κρίσιμη κατάσταση μετά από έμφραγμα που υπέστη την ώρα που εργαζόταν
Στο νοσοκομείο Παπανικολάου άφησε την τελευταία του πνοή ο 59χρονος εργαζόμενος στην καθαριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καρακόττας που στις 22 Απριλίου μαζί με έναν συνάδελφο του, έσωσαν από βέβαιο θάνατο έναν 46χρονο που κοιμόταν σε κάδο απορριμμάτων και έπεσε μέσα σε απορριμματοφόρο.
Ο 59χρονος Θεόδωρος Καρακόττας, όπως ανέφερε στο protothema.gr ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Φουντούκης πριν απο λίγε ημέρες υπέστη έμφραγμα κατά την διάρκεια της νυχτερινής του εργασίας στην αποκομιδή των απορριμμάτων και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Εκεί έδωσε πολυήμερη μάχη ωστόσο η καρδιά του δυστυχώς δεν άντεξε και τελικά κατέληξε.
«Είμαστε όλοι παρά πολύ στεναχωρημένοι. Ο Θεόδωρος ήταν ένα πολύ καλό παιδί και εξαιρετικός συνάδελφος, μαχητής της ζωής. Εργαζόταν στην καθαριότητα κυρίως στις νυχτερινές βάρδιες και είχε προσληφθεί με το πρόγραμμα ΔΥΠΑ 55-67» είπε στο protothema.gr ο κ. Φουντούκης που πρόσθεσε ότι ο Σύλλογος είχε ετοιμάσει αίτημα το οποίο θα το έστειλαν στην Προεδρία της Δημοκρατίας για να βραβευθεί ο 59χρονος και ο συνάδελφος του Αναστάσιος Μασκουλίδης για τη διάσωση του 46χρονου.
«Το είχαμε έτοιμο αλλά δεν προλάβαμε να το στείλουμε. Δυστυχώς μας πρόλαβε ο θάνατος του Θεόδωρος» είπε.
Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της 22ας Απριλίου οι δυο εργαζόμενοι στην καθαριότητα εποχούμενοι σε απορριμματοφόρο, στη Λεωφόρο Νίκης άδειασαν έναν ακόμη κάδο με σκουπίδια στο όχημα. Τελευταία στιγμή κι ενώ έχει αδειάσει το περιεχόμενο του κάδου εντός του απορριμματοφόρου αντιλήφθησαν ότι μαζί με τα απορρίμματα έπεσε κι ένας άνδρας. Αμέσως πάτησαν το κουμπί της αυτόματης διακοπής της πρέσας κι έτσι σώθηκε ο 46χρονος που όπως διαπιστώθηκε κοιμόταν εντός του κάδου απορριμμάτων.
Λίγες ημέρες μετά τους δύο εργαζόμενους που αντέδρασαν με απαράμιλλη ψυχραιμία κι έσωσαν τον 46χρονο είδε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης και τους συνεχάρη για την πράξη τους.
Ο 59χρονος Θεόδωρος Καρακόττας, όπως ανέφερε στο protothema.gr ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Φουντούκης πριν απο λίγε ημέρες υπέστη έμφραγμα κατά την διάρκεια της νυχτερινής του εργασίας στην αποκομιδή των απορριμμάτων και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Εκεί έδωσε πολυήμερη μάχη ωστόσο η καρδιά του δυστυχώς δεν άντεξε και τελικά κατέληξε.
«Είμαστε όλοι παρά πολύ στεναχωρημένοι. Ο Θεόδωρος ήταν ένα πολύ καλό παιδί και εξαιρετικός συνάδελφος, μαχητής της ζωής. Εργαζόταν στην καθαριότητα κυρίως στις νυχτερινές βάρδιες και είχε προσληφθεί με το πρόγραμμα ΔΥΠΑ 55-67» είπε στο protothema.gr ο κ. Φουντούκης που πρόσθεσε ότι ο Σύλλογος είχε ετοιμάσει αίτημα το οποίο θα το έστειλαν στην Προεδρία της Δημοκρατίας για να βραβευθεί ο 59χρονος και ο συνάδελφος του Αναστάσιος Μασκουλίδης για τη διάσωση του 46χρονου.
«Το είχαμε έτοιμο αλλά δεν προλάβαμε να το στείλουμε. Δυστυχώς μας πρόλαβε ο θάνατος του Θεόδωρος» είπε.
Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της 22ας Απριλίου οι δυο εργαζόμενοι στην καθαριότητα εποχούμενοι σε απορριμματοφόρο, στη Λεωφόρο Νίκης άδειασαν έναν ακόμη κάδο με σκουπίδια στο όχημα. Τελευταία στιγμή κι ενώ έχει αδειάσει το περιεχόμενο του κάδου εντός του απορριμματοφόρου αντιλήφθησαν ότι μαζί με τα απορρίμματα έπεσε κι ένας άνδρας. Αμέσως πάτησαν το κουμπί της αυτόματης διακοπής της πρέσας κι έτσι σώθηκε ο 46χρονος που όπως διαπιστώθηκε κοιμόταν εντός του κάδου απορριμμάτων.
Λίγες ημέρες μετά τους δύο εργαζόμενους που αντέδρασαν με απαράμιλλη ψυχραιμία κι έσωσαν τον 46χρονο είδε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης και τους συνεχάρη για την πράξη τους.
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