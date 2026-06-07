Συνελήφθη καταζητούμενος από την Ίντερπολ στο Αίγιο, είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999
ΕΛΛΑΔΑ
Αίγιο Σύλληψη

Συνελήφθη καταζητούμενος από την Ίντερπολ στο Αίγιο, είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999

Ο 55χρονος ήρθε στην Ελλάδα, άλλαξε το όνομά του και κατέληξε στο Αίγιο όπου ήταν η μόνιμη κατοικία του

Συνελήφθη καταζητούμενος από την Ίντερπολ στο Αίγιο, είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999
10 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας καταζητούμενος από την Ίντερπολ συνελήφθη στο Αίγιο.

Ο 55χρονος σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, είχε διαπράξει φόνο το 1999, σκοτώντας έναν Έλληνα στην Αυστραλία όπου διέμενε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 55χρονος ήρθε στην Ελλάδα, άλλαξε το όνομά του και κατέληξε στο Αίγιο όπου ήταν η μόνιμη κατοικία του. Ο 55χρονος καταζητείτο με ερυθρά αγγελία της Ίντερπολ, όπως το τι είχε καταφέρει να αλλάξει ήπειρο και το όνομά του, δυσκόλευε τον εντοπισμό του από τις αρχές.

Η αστυνομία κατάφερε αξιοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία να εξακριβώσει τα στοιχεία του και να τον συλλάβει. Θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή του.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης