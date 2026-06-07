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Συνελήφθη καταζητούμενος από την Ίντερπολ στο Αίγιο, είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999
Συνελήφθη καταζητούμενος από την Ίντερπολ στο Αίγιο, είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999
Ο 55χρονος ήρθε στην Ελλάδα, άλλαξε το όνομά του και κατέληξε στο Αίγιο όπου ήταν η μόνιμη κατοικία του
Ένας καταζητούμενος από την Ίντερπολ συνελήφθη στο Αίγιο.
Ο 55χρονος σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, είχε διαπράξει φόνο το 1999, σκοτώντας έναν Έλληνα στην Αυστραλία όπου διέμενε.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 55χρονος ήρθε στην Ελλάδα, άλλαξε το όνομά του και κατέληξε στο Αίγιο όπου ήταν η μόνιμη κατοικία του. Ο 55χρονος καταζητείτο με ερυθρά αγγελία της Ίντερπολ, όπως το τι είχε καταφέρει να αλλάξει ήπειρο και το όνομά του, δυσκόλευε τον εντοπισμό του από τις αρχές.
Η αστυνομία κατάφερε αξιοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία να εξακριβώσει τα στοιχεία του και να τον συλλάβει. Θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή του.
Ο 55χρονος σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, είχε διαπράξει φόνο το 1999, σκοτώντας έναν Έλληνα στην Αυστραλία όπου διέμενε.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 55χρονος ήρθε στην Ελλάδα, άλλαξε το όνομά του και κατέληξε στο Αίγιο όπου ήταν η μόνιμη κατοικία του. Ο 55χρονος καταζητείτο με ερυθρά αγγελία της Ίντερπολ, όπως το τι είχε καταφέρει να αλλάξει ήπειρο και το όνομά του, δυσκόλευε τον εντοπισμό του από τις αρχές.
Η αστυνομία κατάφερε αξιοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία να εξακριβώσει τα στοιχεία του και να τον συλλάβει. Θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή του.
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