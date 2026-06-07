46χρονος φωτογράφιζε κρυφά 14χρονη μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Λεωφορείο

46χρονος φωτογράφιζε κρυφά 14χρονη μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη

Αστυνομικοί ακινητοποίησαν το λεωφορείο και συνέλαβαν τον 46χρονο

46χρονος φωτογράφιζε κρυφά 14χρονη μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη
Φανή Χαρίση
14 ΣΧΟΛΙΑ
Συνελήφθη 46χρονος που απαθανάτιζε κρυφά με την φωτογραφική κάμερα του κινητού του μια ανήλικη την ώρα που αμφότεροι βρίσκονταν μέσα σε αστικό λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο εντός της Θεσσαλονίκης.

Το κοριτσάκι ηλικίας μόλις 14 ετών δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό από την δράστη του 46χρονου που το φωτογράφιζε κρυφά για αρκετή ώρα.

Ωστόσο, η δράση του 46χρονου έγινε αντιληπτή και ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση, άνδρες της οποίας ακινητοποίησαν το λεωφορείο και συνέλαβαν τον 46χρονο.
Φανή Χαρίση
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης