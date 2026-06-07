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46χρονος φωτογράφιζε κρυφά 14χρονη μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη
46χρονος φωτογράφιζε κρυφά 14χρονη μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη
Αστυνομικοί ακινητοποίησαν το λεωφορείο και συνέλαβαν τον 46χρονο
Συνελήφθη 46χρονος που απαθανάτιζε κρυφά με την φωτογραφική κάμερα του κινητού του μια ανήλικη την ώρα που αμφότεροι βρίσκονταν μέσα σε αστικό λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο εντός της Θεσσαλονίκης.
Το κοριτσάκι ηλικίας μόλις 14 ετών δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό από την δράστη του 46χρονου που το φωτογράφιζε κρυφά για αρκετή ώρα.
Ωστόσο, η δράση του 46χρονου έγινε αντιληπτή και ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση, άνδρες της οποίας ακινητοποίησαν το λεωφορείο και συνέλαβαν τον 46χρονο.
Το κοριτσάκι ηλικίας μόλις 14 ετών δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό από την δράστη του 46χρονου που το φωτογράφιζε κρυφά για αρκετή ώρα.
Ωστόσο, η δράση του 46χρονου έγινε αντιληπτή και ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση, άνδρες της οποίας ακινητοποίησαν το λεωφορείο και συνέλαβαν τον 46χρονο.
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