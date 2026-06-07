Θεσσαλονίκη: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο στην Περιφερειακή Οδό
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο στην Περιφερειακή Οδό
Ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του οχήματος του και προσέκρουσε σε στηθαίο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του
Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σήμερα νωρίς το πρωί στην Περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, ο 56χρονος οδηγούσε το ΙΧ του αυτοκίνητο στην περιφερειακή οδό με κατεύθυνση προς ανατολικά όταν στην έξοδο της Ηλιούπολης όταν, για άγνωστο έως τώρα λόγο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του και προσέκρουσε σε στηθαίο.
Στην συνέχεια το αυτοκίνητο του ανετράπη στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, ο 56χρονος οδηγούσε το ΙΧ του αυτοκίνητο στην περιφερειακή οδό με κατεύθυνση προς ανατολικά όταν στην έξοδο της Ηλιούπολης όταν, για άγνωστο έως τώρα λόγο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του και προσέκρουσε σε στηθαίο.
Στην συνέχεια το αυτοκίνητο του ανετράπη στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
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