Διμερής άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού με την Ινδία σε Μυρτώο και κεντρικό Αιγαίο - Δείτε φωτογραφίες

Το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε στην άσκηση με τη φρεγάτα «Θεμιστοκλής», το υποβρύχιο «Πιπίνος» και ένα σκάφος ανορθόδοξου πολέμου της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών

Διμερής άσκηση Ελλάδας - Ινδίας διεξήχθη στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρτώου Πελάγους και κεντρικού Αιγαίου, με συμμετοχή ναυτικών μονάδων και ιπτάμενων μέσων.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε στην άσκηση με τη φρεγάτα «Θεμιστοκλής», το υποβρύχιο «Πιπίνος» και ένα σκάφος ανορθόδοξου πολέμου της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών ενώ το Ινδικό ναυτικό με τη φρεγάτα INS TRIKAND.

Κατά την άσκηση πραγματοποιήθηκαν πολλαπλά εκπαιδευτικά αντικείμενα με έμφαση στον πόλεμο επιφανείας, στην αντιμετώπιση αεροπορικής απειλής, στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, στην εκτέλεση πυρών καθώς και στη σύνθεση και ανταλλαγή επιχειρησιακής εικόνας.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της άσκησης πραγματοποιήθηκε επιβίβαση τεσσάρων μελών πληρώματος από τη ΦΓ INS TRIKAND στη φρεγάτα «Θεμιστοκλής», προάγοντας το επίπεδο συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων μονάδων.

Η διμερής άσκηση συνδυάστηκε με προγραμματισμένη επιχειρησιακή εκπαίδευση του Αρχηγείου Στόλου.

Η οργάνωση και επιτυχής υλοποίηση της διμερούς άσκησης, επιβεβαίωσαν την πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των ναυτικών Ελλάδας και Ινδίας, καταλήγει η ανακοίνωση.

