Στη φυλακή ο 32χρονος Παλαιστίνιος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Αποδέχθηκε τις κατηγορίες
Ο κατηγορούμενος δήλωσε πως έβαλε τις πυρκαγιές γιατί δεν είχε να φάει
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμούς στον Υμηττό. Ο 32χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί με ένταλμα, απολογήθηκε χωρίς δικηγόρο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος φέρεται να αποδέχθηκε ότι έβαλε εκείνος της πυρκαγιές. Σε ερώτηση γιατί το έκανε φέρεται να απάντησε γιατί δεν είχε να φάει, χωρίς, ωστόσο, να δώσει κάποιες άλλες διευκρινίσεις.
Επιπλέον απαντώντας σε άλλη ερώτηση φέρεται να ανέφερε πως έχει ακουστά τον ISIS, σε αντίθεση με την προανακριτική του κατάθεση, στην οποία φέρεται να είχε πει πως είναι μελος του.
Να σημριωθεί ότι νωρίτερα σήμερα είχε αναβληθεί για τις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη του 32χρονου από το αυτόφωρο δικαστήριο για τις επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω, για τις οποίες επίσης κατηγορείται.
Η δίκη του για τη συγκεκριμένη υπόθεση αναβλήθηκε προκειμένου να κληθούν στο δικαστήριο τα θύματα των επιθέσεων. Μάλιστα, όταν ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε από την πρόεδρο του δικαστηρίου για το αν αποδέχεται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για αυτή την υπόθεση, αποδέχθηκε ότι διέπραξε τις επιθέσεις.
