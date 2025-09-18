ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Λιοδώρα Αρκαδίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Στη φυλακή ο 32χρονος Παλαιστίνιος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Αποδέχθηκε τις κατηγορίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Εμπρησμός Παλαιστίνιος Φυλακή Υμηττός

Στη φυλακή ο 32χρονος Παλαιστίνιος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Αποδέχθηκε τις κατηγορίες

Ο κατηγορούμενος δήλωσε πως έβαλε τις πυρκαγιές γιατί δεν είχε να φάει

Στη φυλακή ο 32χρονος Παλαιστίνιος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Αποδέχθηκε τις κατηγορίες
Βασιλική Κόκκαλη
42 ΣΧΟΛΙΑ
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμούς στον Υμηττό. Ο 32χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί με ένταλμα, απολογήθηκε χωρίς δικηγόρο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος φέρεται να αποδέχθηκε ότι έβαλε εκείνος της πυρκαγιές. Σε ερώτηση γιατί το έκανε φέρεται να απάντησε γιατί δεν είχε να φάει, χωρίς, ωστόσο, να δώσει κάποιες άλλες διευκρινίσεις.

Επιπλέον απαντώντας σε άλλη ερώτηση φέρεται να ανέφερε πως έχει ακουστά τον ISIS, σε αντίθεση με την προανακριτική του κατάθεση, στην οποία φέρεται να είχε πει πως είναι μελος του.

Να σημριωθεί ότι νωρίτερα σήμερα είχε αναβληθεί για τις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη του 32χρονου από το αυτόφωρο δικαστήριο για τις επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω, για τις οποίες επίσης κατηγορείται.

Η δίκη του για τη συγκεκριμένη υπόθεση αναβλήθηκε προκειμένου να κληθούν στο δικαστήριο τα θύματα των επιθέσεων. Μάλιστα, όταν ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε από την πρόεδρο του δικαστηρίου για το αν αποδέχεται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για αυτή την υπόθεση, αποδέχθηκε ότι διέπραξε τις επιθέσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας καραμπόλας στη Βουλιαγμένης - Αυτοκίνητο χτύπησε από πίσω το ΙΧ με οδηγό την 64χρονη

Το ζεύγος Μακρόν θα παρουσιάσει επιστημονικά στοιχεία στο δικαστήριο για να αποδείξει ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε γυναίκα

Report.oasa.gr - Ξεκίνησε η πλατφόρμα καταγγελιών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς
Βασιλική Κόκκαλη
42 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης