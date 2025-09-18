ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έφτασε στο αεροδρόμιο και διαπίστωσε ότι είχαν αφαιρεθεί χρήματα, κάρτες, ταυτότητα και διπλώματα

Έκλεψαν το πορτοφόλι γιατρού από την Αμαλιάδα στο μετρό και αναγκάστηκε να ζητιανέψει για να επιστρέψει
Ο διευθυντής των Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, Βαγγέλης Δημητρόπουλος, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη εμπειρία, καθώς χθες έπεσε θύμα κλοπής την ώρα που χρησιμοποιούσε το μετρό για να μεταβεί στο αεροδρόμιο, προκειμένου να παραστεί σε επαγγελματικό συνέδριο.

Όπως κατήγγειλε ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ, άγνωστοι έκλεψαν το πορτοφόλι του, το οποίο περιείχε μετρητά, ταυτότητα, τραπεζικές κάρτες αλλά και τα διπλώματά του. Το περιστατικό τον άφησε σε αδιέξοδο, καθώς δεν μπορούσε ούτε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο ούτε να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο κ. Δημητρόπουλος περιέγραψε ότι μπήκε στο μετρό από το Περιστέρι, αλλά στο Σύνταγμα επικράτησε συνωστισμός λόγω καθυστερήσεων και, όπως είπε, «μέσα σε αυτό το σκηνικό, το πορτοφόλι μου έκανε φτερά». Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει το πορτοφόλι του, διαπίστωσε ότι είχαν αφαιρεθεί χρήματα, κάρτες, ταυτότητα και διπλώματα.


Αδυνατώντας να ταξιδέψει ή να επιστρέψει στον Πύργο, δήλωσε πως «άπλωσα το χέρι και άρχισα να ζητιανεύω». Κατάφερε να συγκεντρώσει 23 ευρώ από επιβάτες, τα οποία χρησιμοποίησε για να επιστρέψει.

Λίγη ώρα αργότερα, το πορτοφόλι του βρέθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων, ωστόσο χωρίς χρήματα. Οι κάρτες είχαν ήδη ακυρωθεί, ενώ ο ίδιος προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων.

Σημειώνεται ότι ο γιατρός που έκανε την καταγγελία είχε ξεσπάσει σε κλάματα στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής στο Open όταν μιλούσε για τον μικρό Παναγιωτάκη, το παιδί που έχασε τη ζωή του στην Αμαλιάδα στην υπόθεση για την οποία είναι κατηγορούμενη η Ειρήνη Μουρτζούκου.

