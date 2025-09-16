Συνελήφθη Παλαιστίνιος για τη φωτιά στο δάσος του Υμηττού κοντά στη λεωφόρο Καρέα - Δείτε φωτογραφίες
Συνελήφθη Παλαιστίνιος για τη φωτιά στο δάσος του Υμηττού κοντά στη λεωφόρο Καρέα - Δείτε φωτογραφίες

Οι Αρχές έφτασαν στον δράστη χάρη σε μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό

Συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου ένας άνδρας - με Παλαιστινιακή υπηκοότητα - έπειτα από ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε ο Ειδικός Ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη του άνδρα έπεται συστηματικής έρευνας που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τους τελευταίους τρεις μήνες.

whatsapp_image_2025-09-16_at_4_54_48_pm


Ο αλλοδαπός κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου φέτος το απόγευμα στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, κοντά στη Λεωφόρο Αγίου Ιωάννη Καρέα.

whatsapp_image_2025-09-16_at_4_54_48_pm__1_


Οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη χάρη σε μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και άλλα στοιχεία που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.


