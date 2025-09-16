Συνελήφθη Παλαιστίνιος για τη φωτιά στο δάσος του Υμηττού κοντά στη λεωφόρο Καρέα - Δείτε φωτογραφίες
Συνελήφθη Παλαιστίνιος για τη φωτιά στο δάσος του Υμηττού κοντά στη λεωφόρο Καρέα - Δείτε φωτογραφίες
Οι Αρχές έφτασαν στον δράστη χάρη σε μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό
Συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου ένας άνδρας - με Παλαιστινιακή υπηκοότητα - έπειτα από ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε ο Ειδικός Ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη του άνδρα έπεται συστηματικής έρευνας που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τους τελευταίους τρεις μήνες.
Ο αλλοδαπός κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου φέτος το απόγευμα στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, κοντά στη Λεωφόρο Αγίου Ιωάννη Καρέα.
Οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη χάρη σε μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και άλλα στοιχεία που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.
