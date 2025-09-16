Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Εισέβαλε στο κτήμα της ανιψιάς του στον Βόλο και τα έκανε γυαλιά-καρφιά με βαριοπούλα
Στο εδώλιο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου κάθισε ένας 86χρονος που εισέβαλε σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της ανιψιάς του και τα έκανε γυαλιά-καρφιάμε μια βαριοπούλα.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, το αγροτεμάχιο δύο στρεμμάτων με ελαιόδεντρα είχε μεταβιβαστεί από τη μητέρα της οικογένειας, η οποία δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή, στην κόρη ενώ πριν από μία εβδομάδα, η κόρη είχε εκμισθώσει το κτήμα σε ξαδέλφη της.
Γύρω στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, η γυναίκα πήγε στο κτήμα με τον σύζυγό της για να ταΐσουν τα ζώα. Όπως κατέθεσε η ίδια σύμφωνα με το gegonota.news, ξαφνικά εμφανίστηκε ο 86χρονος, ο οποίος αφού έσπασε τις κλειδαριές, μπήκε στο κτίσμα και κατέστρεψε έπιπλα και αντικείμενα. Η γυναίκα κατέθεσε πως εκείνη και ο σύζυγός της έφυγαν αμέσως και ειδοποίησαν την αστυνομία. Όπως ανέφερε η ίδια, ουδέποτε είχε προσωπικές διαφορές με τον κατηγορούμενο, αλλά εκείνος έχει ανοιχτά μέτωπα με την κόρη του, από την οποία η παθούσα μισθώνει το αγροτεμάχιο.
Στο μηχανάκι του ηλικιωμένου βρέθηκε ένας κουβάς με βαριοπούλα και εργαλεία, ενώ οι ζημιές που προκλήθηκαν σε αντικείμενα μέσα σε κτίσμα εντός του αγροτεμαχίου αποτιμήθηκαν σε περίπου 760 ευρώ: ένα μαρμάρινο τραπέζι αξίας 500 ευρώ, ένας καναπές αξίας 200 ευρώ και γλάστρες συνολικής αξίας περίπου 60 ευρώ.
Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι μετέβη στο κτήμα προκειμένου να πάρει ξύλα για τη σόμπα του, είδε όμως ότι τα ξύλα του είχαν πεταχτεί μακριά από το υπόστεγο όπου τα φύλαγε για να μην βρέχονται και το μόνο που έκανε ήταν να τα επιστρέψει στη θέση τους. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έσπασε οτιδήποτε μέσα στο αγροτεμάχιο, καταγγέλλοντας ότι η ανιψιά του ψεύδεται.
Το Δικαστήριο έκρινε τον 86χρονο ένοχο για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και διατάραξη οικιακής ειρήνης, επιβάλλοντας του ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή.
