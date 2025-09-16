Το βίντεο του νεκρού ορειβάτη στη Δράμα: Η εμφάνιση και η επίθεση της αρκούδας πριν πέσει από τη χαράδρα

Ο 61χρονος Χρήστος Σταυριανίδης βιντεοσκόπησε τις τελευταίες στιγμές του με το κινητό του τηλέφωνο - Ο σκύλος που ήταν με τους δύο άνδρες στο βουνό γαυγίζει, ενώ η αρκούδα τρέχει και ακούγεται μία ανδρική φωνή να λέει «ρίξε Δημήτρη»