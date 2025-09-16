Το βίντεο του νεκρού ορειβάτη στη Δράμα: Η εμφάνιση και η επίθεση της αρκούδας πριν πέσει από τη χαράδρα
Ο 61χρονος Χρήστος Σταυριανίδης βιντεοσκόπησε τις τελευταίες στιγμές του με το κινητό του τηλέφωνο - Ο σκύλος που ήταν με τους δύο άνδρες στο βουνό γαυγίζει, ενώ η αρκούδα τρέχει και ακούγεται μία ανδρική φωνή να λέει «ρίξε Δημήτρη»
Σαράντα εννέα συγκλονιστικά δευτερόλεπτα πριν από τον θάνατό του, κατέγραψε στο κινητό του τηλέφωνο ο 61χρονος ορειβάτης Χρήστος Σταυριανίδης: Από την ώρα που εντόπισε στη διαδρομή που έκανε με φίλο του στο δάσος, στο Φρακτό Δράμας, μια αρκούδα έως τη στιγμή που το ζώο τον πλησίασε και εκείνος έπεσε σε χαράδρα, χάνοντας τη ζωή του.
Αυτό το βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του άτυχου ορειβάτη έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Στο βίντεο απεικονίζεται η εμφάνιση του άγριου ζώου ενώ ακούγεται ένας εκ των δύο ανδρών να προτρέπει να ρίξουν σπρέι.
Ο 61χρονος Χρήστος Σταυριανίδης βιντεοσκόπησε ο ίδιος τις τελευταίες στιγμές με το κινητό του τηλέφωνο. «Πού είσαι; Έλα! Έλα κοντά μου» ακούγεται να λέει, ενώ το ζώο κινείται σε κοντινή απόσταση από την κάμερα. «Που είσαι ρε; Εδώ κοντά μου έλα. Κοντά μου έλα λέω. Κοντά μου», αναφέρει ο Χρήστος στη συνέχεια του βίντεο ενώ η αρκούδα μετακινείται - πιθανότατα πλησιάζει τους δύο άνδρες.
Ο σκύλος που ήταν με τους δύο ορειβάτες στο βουνό γαυγίζει, ενώ η αρκούδα τρέχει και ακούγεται μία ανδρική φωνή να λέει «ρίξε Δημήτρη». Ακολουθεί ήχος που παραπέμπει σε σπρέι ενώ ο 61χρονος βήχει. «Ρίξε σπρέι», επαναλαμβάνει.
Τα πλάνα που ακολουθούν απεικονίζουν την πτώση του 61χρονου στη χαράδρα...
«Μαζί με τον φίλο μου τον Χρήστο πήγαμε για μια ημερήσια εξόρμηση στο δάσος του Φρακτού και επισκεφτήκαμε το αεροσκάφος που είχε βρει πρόσφατα ο ίδιος και πήραμε τον δρόμο της επιστροφής. Κάποια στιγμή, κοντά σε μια κορυφή, πήγε να δει τη θέα από ψηλά. Εγώ δεν τον ακολούθησα γιατί δεν ένιωθα την ανάγκη, πήγα 10 μέτρα πιο μπροστά και τον ακούω να φωνάζει “Δημήτρη έλα να δεις μια αρκούδα”», είχε πει ο φίλος του νεκρού ορειβάτη.
Στη συνέχεια είχε περιγράψει πως πήγε προς τον γκρεμό «γιατί φαντάστηκα ότι η αρκούδα ήταν 100 μέτρα μακριά» και τότε «μου φωνάζει δεύτερη φορά “Δημήτρη έλα να δεις μια αρκούδα”». «Πάω πιο κοντά, ανάμεσα από κάτι έλατα να περάσω και ακούω ότι κάτι γίνεται. Η αρκούδα ήταν έξι-επτά μέτρα κοντά στον Χρήστο, επιτέθηκε, αυτός την ψεκάζει με ένα μικρό σπρέι που είχε επάνω του, αυτή φεύγει, έρχεται σε εμένα και τη βλέπω εγώ στα δύο-τρία μέτρα μπροστά μου. Δεν πρόλαβα ούτε… Σάστισα πραγματικά. Πετάγεται μπροστά σε εμένα ο σκύλος και την αιφνιδιάζει για δύο-τρία δευτερόλεπτα, μετά αυτή αντεπιτίθεται. Σηκώθηκε όρθια και όρμησε έτσι προς τα εμπρός. Προλαβαίνω, βγάζω το σπρέι πιπεριού, την ψεκάζω και φεύγει», ανέφερε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η αρκούδα πήγε προς το μέρος του φίλου του «και του δίνει μία στον γκρεμό, τον έριξε. Τον έσπρωξε, τώρα με τα πόδια, με το σώμα, πάντως του έδωσε μία και έφυγε σαν να μην υπήρχε. Νομίζω τον έσπρωξε».
«Ήταν τεράστια αρκούδα, πρώτη φορά βλέπω. Ήταν πολύ μεγάλο ενήλικο αρσενικό πιστεύω» τόνισε. Περιγράφοντας την επίθεση, είχε πει: «την ώρα που του επιτέθηκε ακούω ένα “ωχ, ωχ, ωχ”, πέφτει πρώτη φορά κάνει “αχ”, πέφτει δεύτερη κάνει ξανά “αχ” και μετά δεν άκουσα τίποτα. Η αρκούδα δεν θυμάμαι μετά τι έγινε, έχω κενό μνήμης σε αυτό το κομμάτι, από πού έφυγε και γιατί έφυγε».
Η περιγραφή για το δυστύχημαΟ φίλος του νεκρού ορειβάτη και αυτόπτης μάρτυρας των όσων συνέβησαν, είχε περιγράψει στην κάμερα την επίθεση, υποστηρίζοντας πως το ζώο όρμησε.
«Εγώ ήμουν ανάμεσα στα έλατα γιατί θεώρησα πως ήταν καλό σημείο άμυνας, φώναζα να δω μήπως ανταποκριθεί και δώσει κάποιο σημείο ζωής, τίποτα. Πήρα το 166, το 112, να δώσω συντεταγμένες. Πήρα φίλους γιατί ήταν δύσβατη περιοχή, δεν μπορείς να προσεγγίσεις είναι οι γκρεμοί και από συγκεκριμένα σημεία μπορεί να πάει κάποιος», είπε.
Το δυστύχημα είχε γίνει την Κυριακή 8 Ιουνίου ενώ την Πέμπτη στις 12 του μηνός τελέστηκε η κηδεία του 61χρονου. Από την ιατροδικαστική εξέταση είχε προκύψει πως ο θάνατος του 61χρονου ήταν ακαριαίος μόλις έπεσε στη χαράδρα.
