20.000 ευρώ για τον... έρωτα του Λίαμ Νίσον - Τι είναι το romance scam που έχει γίνει εφιάλτης για χιλιάδες ανυποψίαστους ανθρώπους
Πώς χάκερ «εγκλωβίζουν» πολίτες μέσω social media για να βγάλουν χρήματα
Σε έναν άκρως επικίνδυνο παράλληλο κόσμο με την καθημερινότητά μας ανυποψίαστοι άνθρωποι βρίσκονται όλο και πιο συχνά έρμαιο διαδικτυακών κυκλωμάτων εκμετάλλευσης.
Οι ειδικοί της εταιρείας κυβερνοασφάλειας, CyberX, υπογραμμίζουν μιλώντας στο protothema.gr πως σήμερα περισσότερο από ποτέ είμαστε όλοι μας εν δυνάμει θύματα και είναι ευκολότερο από ποτέ για τους επιτήδειους και τα κυκλώματα από τη «σκοτεινή πλευρά» του διαδικτύου όχι απλά να μας εντοπίσουν αλλά και να μας βλάψουν.
Μέσα από την επικοινωνία με τη CyberX αποκαλύπτεται πως τα κρούσματα και τα «επιτυχημένα» χτυπήματα των επιτήδειων είναι εκατοντάδες (ή και χιλιάδες) την ημέρα και πως πέρα από τον οικονομικό αντίκτυπο υπάρχει και η αθέατη αλλά εξίσου οδυνηρή πτυχή του ψυχικού τραυματισμού των θυμάτων, τα οποία χάνουν την πίστη τους ακόμη και στους πιο κοντινούς τους ανθρώπους αλλά και την αίσθηση ασφάλειας μέσα στο ίδιο του το σπίτι.
Η υπόθεση που έρχεται στο φως είναι μία από τις χιλιάδες των τελευταίων δύο ετών και αφορά μία όλο και πιο διαδεδομένη μέθοδο προσέγγισης θυμάτων από τους χάκερς και τα συγκεκριμένα κυκλώματα.
Ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το είδος της επίθεσης είναι το «romance scam» και βάζει στο επίκεντρο τη συναισθηματική – ερωτική σύνδεση του θύματος με μέλος των κυκλωμάτων που έχουν κλέψει την ταυτότητα ενός τρίτου.
Στη συγκεκριμένη υπόθεση το θύμα μία Ελληνίδα, η οποία επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της, ηλικίας 65 ετών, βρέθηκε στο στόχαστρο ενός εξελιγμένου romance scam που κράτησε πάνω από δύο χρόνια. Η απάτη ξεκίνησε από το Instagram, όπου ένας άνδρας παρουσιάστηκε ως ο διάσημος ηθοποιός Λίαμ Νίσον.
Η επικοινωνία εξελίχθηκε σε μηνύματα μέσω e-mail και Telegram, και σύντομα περιλάμβανε βιντεοκλήσεις με κακή σύνδεση, ηχητικά μηνύματα αλλά και φωτογραφίες (όχι selfies).
Ο δράστης κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της γυναίκας, πείθοντάς την ότι υπήρχε ερωτικό ενδιαφέρον από πλευράς του. Σταδιακά της ζήτησε χρηματικά ποσά για διάφορες προφάσεις, όπως αεροπορικά εισιτήρια και προσωπικά έξοδα. Συνολικά, η γυναίκα κατέβαλε περίπου 20.000 ευρώ μέσω εμβασμάτων και προπληρωμένων καρτών.
Η απάτη κορυφώθηκε όταν ο δράστης ζήτησε να αγοράσει ένα σπίτι στην Ελλάδα για να «μείνουν μαζί» και αργότερα ένα ακριβό αυτοκίνητο, επικαλούμενος την ανάγκη για μυστικότητα.
Η γυναίκα δεν ικανοποίησε – ευτυχώς για την ίδια – και αυτά τα αιτήματα, αλλά μόνο μετά την παρέμβαση των δύο της παιδιών αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης και επικοινώνησε με ειδικούς για συμβουλευτική.
Μετά από έλεγχο του προφίλ του «Λίαμ Νίσον», διαπιστώθηκε ότι δεν ανήκε σε κανέναν νόμιμο χρήστη και ότι τα εμβάσματα κατέληγαν σε τράπεζες του εξωτερικού, οι οποίες χρησιμοποιούνταν από άλλες ομάδες θυμάτων σαν «mules» (μεταφορείς εν αγνοία τους στη γλώσσα των κυβερνοεπιθέσεων) για τη μετατροπή των χρημάτων σε κρυπτονόμισμα, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη την ιχνηλάτηση και την ανεύρεσή τους.
Η υπόθεση αυτή αποτελεί μία χαρακτηριστική περίπτωση διαδικτυακής ρομαντικής απάτης, επισημαίνοντας την ανάγκη για προσοχή σε διαδικτυακές σχέσεις που εξελίσσονται πολύ γρήγορα και περιλαμβάνουν χρηματικά αιτήματα.
Η CyberX προειδοποιεί: Οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε διαδικτυακές σχέσεις με άτομα που δεν γνωρίζουν προσωπικά. Δεν πρέπει να στέλνουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους, ακόμα και αν η σχέση φαίνεται «ρομαντική» ή αξιόπιστη.
Επιπλέον, είναι σημαντικό να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα των ατόμων με ανεξάρτητους τρόπους, να αποφεύγουν επενδύσεις ή αγορές που προτείνονται από online γνωριμίες και να ζητούν συμβουλή από ειδικούς ή αρχές σε περίπτωση υποψίας απάτης.
