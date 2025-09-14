Επικοινωνία Ζαχαράκη με τον νέο αρχιεπίσκοπο της Ιεράς Μονής Σινά
Καλή δύναμη στη νέα σας διακονία στην Ιερά Μονή Σινά
Με τον νεοεκλεγέντα ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, Συμεών Παπαδόπουλο, επικοινώνησε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.
«Καλή δύναμη στη νέα σας διακονία στην Ιερά Μονή Σινά. Υγεία, σοφία και πνευματική αντοχή για το έργο που αναλαμβάνετε» ανέφερε η υπουργός, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.
