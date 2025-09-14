Μονή Σινά: Νέος αρχιεπίσκοπος ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος
Μονή Σινά: Νέος αρχιεπίσκοπος ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος
Ο διάδοχος του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού στηρίχθηκε και από τις δύο πλευρές με 19 ψήφους
Ο π. Συμεών Παπαδόπουλος εξελέγη νέος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και αναλαμβάνει ηγούμενος της Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά.
Στο πρόσωπο του νέου ηγουμένου υπήρξε ομοφωνία των μελών της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας, καθώς εξελέγη με 19 ψήφους σε σύνολο 20. Η δική του ήταν λευκή κατά το αρχαίο έθος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τον νέο ηγούμενο ψήφισαν και οι δύο πλευρές και εν υπήρξε αμφισβήτηση της διαδικασίας.
Η επιλογή του θεωρείται θετική εξέλιξη γιατί ο νέος Αρχιεπίσκοπος θεωρείται ήπιος και συναινετικός, ενώ είναι συνεργάσιμος με την Ελλάδα. Κυρίως όμως, με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας τίθενται εκ νέου οι βάσεις για την επανένωση της κοινότητας, προκειμένου ο νέος Αρχιεπίσκοπος να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, με σημαντικότερη την απόκρουση της δικαστικής απόφασης για τα περιουσιακά της Μονής. Ο κ. Συμεών θα είναι το πρόσωπο που θα υπογράψει τη συμφωνία με το κράτος της Αιγύπτου, που πλέον δεν θα μπορεί προσχηματικά να επικαλεστεί λόγους για να παρατείνει την εκκρεμότητα.
Με την εκλογή του νέου ηγουμένου μπήκε τέλος στην ταραχώδη διαδικασία διαδοχής του πρώην Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, ο οποίος παραιτήθηκε επίσημα ύστερα από 52 έτη επικεφαλής της Μονής.
