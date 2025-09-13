Κρήτη: Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές – Δεκάδες άτομα εντοπίστηκαν στα νότια της Γαύδου
Κρήτη: Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές – Δεκάδες άτομα εντοπίστηκαν στα νότια της Γαύδου

Το Λιμενικό έκανε επιχείρηση διάσωσης το βράδυ της Παρασκευής σε σκάφος με 59 επιβαίνοντες που ζήτησαν βοήθεια μέσω του 112 - Περισσότερα από 190 άτομα εντοπίστηκαν χθες νότια του νησιού

Κρήτη: Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές – Δεκάδες άτομα εντοπίστηκαν στα νότια της Γαύδου
Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τελευταίο περιστατικό τον εντοπισμό 59 ατόμων που επέβαιναν σε σκάφος περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου και επικοινώνησαν το βράδυ της Παρασκευής μέσω του αριθμού 112 ζητώντας βοήθεια.


Σύμφωνα με το neakriti.gr, άμεση ήταν η κινητοποίηση από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, το οποίο οργάνωσε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς αργά το ίδιο βράδυ, όταν οι μετανάστες εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε φορτηγό πλοίο που κατευθύνεται προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι βορειοδυτικής διεύθυνσης εντάσεως 3-4 μποφόρ.

Πάνω από 190 άτομα εντοπίστηκαν χθες νότια της Κρήτης


Έντονη δραστηριότητα σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες στα νότια του νησιού της Γαύδου, καθώς οι λιμενικές αρχές και η Frontex κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τρεις συνεχόμενες αφίξεις μεταναστών.

Το πρώτο περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί της Παρασκευής, όταν 73 άτομα αποβιβάστηκαν στο νησί. Πρόκειται αποκλειστικά για άνδρες, εκ των οποίων 68 κατάγονται από την Αίγυπτο και 5 από το Σουδάν.

Ακολούθησε δεύτερη βάρκα με 56 επιβαίνοντες, η οποία έφτασε στη Γαύδο συνοδευόμενη από σκάφος της Frontex. Μεταξύ αυτών καταγράφηκαν 16 Αιγύπτιοι, 39 Σουδανοί και μία γυναίκα από το Σουδάν.

Λίγο αργότερα, σε τρίτο περιστατικό, 61 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου και περισυνελέγησαν από εμπορικό πλοίο, το οποίο αναμένεται να τους αποβιβάσει στην Παλαιοχώρα γύρω στις 17:00 το απόγευμα.

Συνολικά, περισσότερα από 190 άτομα έφτασαν στη Γαύδο σε διάστημα λίγων ωρών, με όλους να οδηγούνται στην Παλαιοχώρα για ταυτοποίηση και προσωρινή φιλοξενία.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις το προηγούμενο βράδυ είχε εντοπιστεί άλλη μία καραβιά με 25 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες, στα νότια της Κρήτης.
