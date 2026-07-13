Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 20 ημερών στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 20 ημερών στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
Το βρέφος είχε γεννηθεί πρόωρα και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας
Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας (13.07.26) στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, όταν έφυγε από τη ζωή, βρέφος μόλις 20 ημερών, το οποίο νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Νεογνών.
Σύμφωνα με το tempo24, το βρέφος είχε γεννηθεί πρόωρα και από τις πρώτες ημέρες της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το βρέφος πέθανε το πρωί της Δευτέρας, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με το tempo24, το βρέφος είχε γεννηθεί πρόωρα και από τις πρώτες ημέρες της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το βρέφος πέθανε το πρωί της Δευτέρας, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.
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