Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια από προπέλα σκάφους στις Σπέτσες
ΕΛΛΑΔΑ
Σπέτσες σκάφος Τραυματίας

Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια από προπέλα σκάφους στις Σπέτσες

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, έχει ήδη δρομολογηθεί η άμεση μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους

Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια από προπέλα σκάφους στις Σπέτσες
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (13/7) στις Σπέτσες, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μια γυναίκα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στα πόδια από την προπέλα διερχόμενου σκάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού και του ΕΚΑΒ, ενώ αυτή την ώρα η τραυματίας, η οποία φέρεται να είναι ρωσικής καταγωγής, μεταφέρεται εσπευσμένα με σκάφος στην Κόστα. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, έχει ήδη δρομολογηθεί η άμεση μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους.

Το Λιμεναρχείο Σπετσών πραγματοποιεί προανάκριση για το περιστατικό.

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