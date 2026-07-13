Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια από προπέλα σκάφους στις Σπέτσες
Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια από προπέλα σκάφους στις Σπέτσες
Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, έχει ήδη δρομολογηθεί η άμεση μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (13/7) στις Σπέτσες, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μια γυναίκα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στα πόδια από την προπέλα διερχόμενου σκάφους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού και του ΕΚΑΒ, ενώ αυτή την ώρα η τραυματίας, η οποία φέρεται να είναι ρωσικής καταγωγής, μεταφέρεται εσπευσμένα με σκάφος στην Κόστα. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, έχει ήδη δρομολογηθεί η άμεση μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους.
Το Λιμεναρχείο Σπετσών πραγματοποιεί προανάκριση για το περιστατικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού και του ΕΚΑΒ, ενώ αυτή την ώρα η τραυματίας, η οποία φέρεται να είναι ρωσικής καταγωγής, μεταφέρεται εσπευσμένα με σκάφος στην Κόστα. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, έχει ήδη δρομολογηθεί η άμεση μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους.
Το Λιμεναρχείο Σπετσών πραγματοποιεί προανάκριση για το περιστατικό.
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