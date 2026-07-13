Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Ανήλικος προσπάθησε να πληρώσει με πλαστό χαρτονόμισμα των 100 ευρώ σε περίπτερο στον Βόλο
Ανήλικος προσπάθησε να πληρώσει με πλαστό χαρτονόμισμα των 100 ευρώ σε περίπτερο στον Βόλο
Ο υπεύθυνος του περιπτέρου υποστηρίζει ότι διαπίστωσε ενδείξεις πως το χαρτονόμισμα ήταν πλαστό και δεν ολοκλήρωσε τη συναλλαγή, ενώ το περιστατικό έγινε άμεσα γνωστό στην περιοχή
Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα στο κέντρο του Βόλου, μετά από καταγγελία επιχειρηματία για απόπειρα συναλλαγής με φερόμενο πλαστό χαρτονόμισμα των 100 ευρώ, όπως αναφέρει το thenewspaper.gr.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, το περιστατικό σημειώθηκε σε περίπτερο στη συμβολή των οδών Γκλαβάνη και Ερμού, όταν ένας νεαρός αλλοδαπός, ο οποίος - όπως περιέγραψε ο ιδιοκτήτης - ήταν πακιστανικής καταγωγής, επιχείρησε να πραγματοποιήσει αγορά χρησιμοποιώντας χαρτονόμισμα των 100 ευρώ.
Ο υπεύθυνος του περιπτέρου υποστηρίζει ότι διαπίστωσε ενδείξεις πως το χαρτονόμισμα ήταν πλαστό και δεν ολοκλήρωσε τη συναλλαγή, ενώ το περιστατικό έγινε άμεσα γνωστό στην περιοχή.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με το συγκεκριμένο συμβάν, ούτε έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα ή μη του χαρτονομίσματος. Η υπόθεση βασίζεται στην καταγγελία του καταστηματάρχη και αναμένεται να διερευνηθεί, εφόσον υποβληθεί σχετική αναφορά στις αρμόδιες αρχές.
Οι επαγγελματίες της αγοράς συνιστούν αυξημένη προσοχή στις συναλλαγές με χαρτονομίσματα μεγάλης αξίας, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η κίνηση στην αγορά είναι αυξημένη.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, το περιστατικό σημειώθηκε σε περίπτερο στη συμβολή των οδών Γκλαβάνη και Ερμού, όταν ένας νεαρός αλλοδαπός, ο οποίος - όπως περιέγραψε ο ιδιοκτήτης - ήταν πακιστανικής καταγωγής, επιχείρησε να πραγματοποιήσει αγορά χρησιμοποιώντας χαρτονόμισμα των 100 ευρώ.
Ο υπεύθυνος του περιπτέρου υποστηρίζει ότι διαπίστωσε ενδείξεις πως το χαρτονόμισμα ήταν πλαστό και δεν ολοκλήρωσε τη συναλλαγή, ενώ το περιστατικό έγινε άμεσα γνωστό στην περιοχή.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με το συγκεκριμένο συμβάν, ούτε έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα ή μη του χαρτονομίσματος. Η υπόθεση βασίζεται στην καταγγελία του καταστηματάρχη και αναμένεται να διερευνηθεί, εφόσον υποβληθεί σχετική αναφορά στις αρμόδιες αρχές.
Οι επαγγελματίες της αγοράς συνιστούν αυξημένη προσοχή στις συναλλαγές με χαρτονομίσματα μεγάλης αξίας, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η κίνηση στην αγορά είναι αυξημένη.
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