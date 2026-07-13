Ανήλικος προσπάθησε να πληρώσει με πλαστό χαρτονόμισμα των 100 ευρώ σε περίπτερο στον Βόλο

Ο υπεύθυνος του περιπτέρου υποστηρίζει ότι διαπίστωσε ενδείξεις πως το χαρτονόμισμα ήταν πλαστό και δεν ολοκλήρωσε τη συναλλαγή, ενώ το περιστατικό έγινε άμεσα γνωστό στην περιοχή