Υπό έλεγχο η φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος,  7 οχήματα και δύο αεροπλάνα

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
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Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στην Τοπική Κοινότητα Καλαμωτού, στον Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 17:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και επτά πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, για την ενίσχυση της επιχείρησης κατάσβεσης ενεργοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά.

Στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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