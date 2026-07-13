Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Υπό έλεγχο η φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
Υπό έλεγχο η φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα και δύο αεροπλάνα
Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στην Τοπική Κοινότητα Καλαμωτού, στον Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.
Ειδικότερα, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 17:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και επτά πυροσβεστικά οχήματα.
Παράλληλα, για την ενίσχυση της επιχείρησης κατάσβεσης ενεργοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά.
Στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.
Ειδικότερα, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 17:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και επτά πυροσβεστικά οχήματα.
Παράλληλα, για την ενίσχυση της επιχείρησης κατάσβεσης ενεργοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά.
Στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα