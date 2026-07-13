Δικηγόροι κατηγορουμένων Marfin: «Δεν έχει γίνει ταυτοποίηση προσώπων – Ισχνά τα στοιχεία της δικογραφίας»

«Πολλά από αυτά που λέγονται και γράφονται λόγω διαρροών της ΕΛ.ΑΣ. είναι ψέματα. Η έκθεση της ΔΕΕ δεν μιλάει για ταύτιση προσώπων με τον τρόπο με τον οποίο διαρρέεται αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ταύτιση των προσώπων που κατηγορούνται με τα πρόσωπα που υπάρχουν στις φωτογραφίες και έχουν διαμορφωθεί ως στόχοι και λέγεται ότι τέλεσαν τα συγκεκριμένα εγκλήματα.»Στην έκθεση, στη σύγκριση των φωτογραφιών, αν υπάρχει μια πυραμίδα που στην κορυφή είναι η ταυτοποίηση και στον πάτο ο αποκλεισμός, τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι στη μέση της πυραμίδας. Ο δικός μου ο εντολέας είναι στο “όχι συμπέρασμα”. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση με βάσει το φωτογραφικό υλικό και τις φωτογραφίες στην οδό Σταδίου. Αλλά και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι είναι στην περιορισμένη και μέτρια προσομοίωση. Υπάρχουν άλλα τρία στάδια. Η ισχυρή προσομοίωση, η πολύ ισχυρή προσομοίωση και η ταυτοποίηση. Εμείς είμαστε στη μέση. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση. Αυτό που υπάρχει είναι ότι γίνονται διάφορα παιχνίδια με κινητά αντικείμενα. Ούτε καν ρούχα. Επί αυτών θα πάμε να λογοδοτήσουμε αύριο», κατέληξε.