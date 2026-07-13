Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Κινηματογραφική καταδίωξη στην Πάτρα, συνελήφθησαν τρια άτομα για απάτες
Κινηματογραφική καταδίωξη στην Πάτρα, συνελήφθησαν τρια άτομα για απάτες
Οι αστυνομικοί καταδίωξαν όχημα με τέσσερα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε σειρά υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών
Σκηνές που θύμισαν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν πριν από λίγη ώρα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης για τον εντοπισμό υπόπτων που φέρονται να εμπλέκονται σε απάτες σε βάρος πολιτών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24, αστυνομικοί εντόπισαν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα Ρομά. Όταν οι ύποπτοι αντιλήφθηκαν την παρουσία τους, επιχείρησαν να διαφύγουν αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν άμεση και μετά από αρκετή ώρα καταδίωξης, οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί.
Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψη τριών ατόμων, σε σημείο κοντά στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Ο τέταρτος άνδρας παραμένει μέχρι στιγμής άφαντος και αναζητείται.
Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες πολιτών, οι οποίοι ανέφεραν περιστατικά εξαπάτησης με δράστες που εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι σε εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε σπίτια και να αποσπάσουν χρήματα ή αντικείμενα αξίας.
Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα, οργανώνοντας επιχείρηση για τον εντοπισμό των ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στις συγκεκριμένες υποθέσεις.
Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή των τριών συλληφθέντων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, τα οποία εξετάζεται αν αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας.
Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, τον εντοπισμό του τέταρτου ατόμου, αλλά και τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες απάτες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24, αστυνομικοί εντόπισαν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα Ρομά. Όταν οι ύποπτοι αντιλήφθηκαν την παρουσία τους, επιχείρησαν να διαφύγουν αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν άμεση και μετά από αρκετή ώρα καταδίωξης, οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί.
Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψη τριών ατόμων, σε σημείο κοντά στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Ο τέταρτος άνδρας παραμένει μέχρι στιγμής άφαντος και αναζητείται.
Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες πολιτών, οι οποίοι ανέφεραν περιστατικά εξαπάτησης με δράστες που εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι σε εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε σπίτια και να αποσπάσουν χρήματα ή αντικείμενα αξίας.
Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα, οργανώνοντας επιχείρηση για τον εντοπισμό των ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στις συγκεκριμένες υποθέσεις.
Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή των τριών συλληφθέντων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, τα οποία εξετάζεται αν αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας.
Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, τον εντοπισμό του τέταρτου ατόμου, αλλά και τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες απάτες.
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