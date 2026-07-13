Σε βρετανικό δικαστήριο η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό της Marfin, θα εξεταστεί το ελληνικό αίτημα έκδοσης

46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της, σύμφωνα με δήλωση της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA) στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από νομικές πηγές, η γυναίκα είχε ήδη βγάλει

και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στη χώρα μας. Άλλωστε, τις προηγούμενες ημέρες,

με τις ελληνικές Αρχές και είχε δηλώσει ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει.

Η 46χρονη φέρεται τα τελευταία έξι χρόνια να διαμένει μόνιμα στο

και να είναι μητέρα δύο παιδιών.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν

οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν τις προηγούμενες μέρες ενώπιον της ανακρίτριας όπου

έως την Τρίτη 14 Ιουλίου, προκειμένου να ενημερωθούν για το υλικό της δικογραφίας και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.



Ο εμπρησμός της Marfin

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Μαΐου του 2010, τρεις μέρες πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου που ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί της, ο Επαμεινώνδας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια, έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι.

Οι δράστες, είχαν παρεισφρήσει στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες ημέρες νωρίτερα. Έριξαν τις μολότοφ την ώρα που μέσα στο υποκατάστημα βρίσκονταν υπάλληλοι.

Περισσότεροι από είκοσι άνθρωποι βρίσκονταν τη στιγμή της εμπρηστικής, και όπως αποδείχτηκε φονικής, επίθεσης μέσα στο νεοκλασικό κτίριο, με τους τρεις να αφήνουν την τελευταία τους πνοή από τη φωτιά που προκάλεσαν οι μολότοφ.