Ένοχοι από το Εφετείο δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά

Πρόκειται για τον 39χρονο που φέρεται ως «αρχηγός» της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης και τον 55χρονο λογιστή- προσωρινά κρατούμενοι ήδη για τη μεγάλη υπόθεση που αποκαλύφθηκε πέρσι τον Οκτώβριο