Μουντιάλ 2026: Η αποκάλυψη του Ραμπιό για το «μυστικό όπλο» της Γαλλίας

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Η πορεία της Γαλλίας μέχρι τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει στηριχθεί στα γκολ των Κιλιάν Μπαπέ και Ουσμάν Ντεμπελέ, όμως οι ποδοσφαιριστές πιστεύουν ότι εξίσου σημαντικό μέρος της επιτυχίας τους έχει χτιστεί μακριά από τις κάμερες, στα δωμάτια του ξενοδοχείου και στις ιδιωτικές συζητήσεις τους, χωρίς την παρουσία του προπονητικού επιτελείου.Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν αντιμετωπίζει την Ισπανία την Τρίτη (14/7), επιδιώκοντας να προκριθεί για τρίτη διαδοχική φορά στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας αναπτύξει μια ενότητα που, σύμφωνα με τον μέσο Αντριέν Ραμπιό και τον αμυντικό Ζιλ Κουντέ, επεκτείνεται πολύ πέρα από τις τακτικές αναλύσεις και τις προπονήσεις.Οι ποδοσφαιριστές αναλύουν μαζί τους αγώνες σε μικρές ομάδες, προκαλώντας ο ένας τον άλλον να σκεφτεί, ενώ αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη να βρουν λύσεις πέρα από εκείνες που τους προσφέρουν ο Ντεσάν και οι συνεργάτες του.«Επικοινωνούμε πολύ και μιλάμε μεταξύ μας σε τακτική βάση», δήλωσε ο Ραμπιό στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα (13/7). «Στο ξενοδοχείο, στον ελεύθερο χρόνο μας, προσπαθούμε να αναλύουμε μαζί τους αγώνες σε μικρές ομάδες. Αυτό είναι σημαντικό, πέρα από όλα όσα μας προσφέρουν ο προπονητής και το επιτελείο του. Όλοι μιλάμε την ίδια γλώσσα, όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο και όλοι κατευθύνουμε την ενέργειά μας προς αυτόν. Όσα μας προσφέρει το τεχνικό επιτελείο είναι απαραίτητα, όμως σημαντικός είναι και ο διάλογος μεταξύ των παικτών, χωρίς τη συμμετοχή του επιτελείου».Αυτή η αίσθηση ευθύνης έχει βοηθήσει τη Γαλλία να συνδυάσει μία από τις πιο αποτελεσματικές επιθέσεις του τουρνουά με μια συλλογική αμυντική λειτουργία, η οποία ξεκινά από τους επιθετικούς. Ο Μπαπέ έχει πετύχει οκτώ γκολ και ο Ντεμπελέ πέντε, όμως ο Κουντέ τόνισε ότι η δουλειά της ομάδας χωρίς την μπάλα ήταν εξίσου σημαντική με την ατομική ποιότητα που διαθέτει όταν έχει την κατοχή.«Έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά αμυντικά, αλλά αυτό ξεπερνά κατά πολύ τους αμυντικούς», είπε ο Κουντέ. «Είναι μια συλλογική προσπάθεια, που ξεκινά από τον τρόπο με τον οποίο πιέζουμε από την πρώτη κιόλας πάσα του αντιπάλου. Όταν η δουλειά γίνεται σωστά πιο ψηλά στο γήπεδο και στη μεσαία γραμμή, τότε η δική μας αποστολή στην άμυνα γίνεται πολύ πιο εύκολη».Η συνοχή της Γαλλίας έχει φανεί τόσο στην προθυμία των επιθετικών να επιστρέφουν για να βοηθήσουν αμυντικά όσο και στην πειθαρχία με την οποία η ομάδα αντιμετωπίζει τις δύσκολες στιγμές των αγώνων. Οι ποδοσφαιριστές επιμένουν ότι όσα συμβαίνουν μέσα στο γήπεδο αποτελούν προέκταση των σχέσεων που έχουν δημιουργηθεί εκτός αυτού.«Τα πάμε πολύ καλά μεταξύ μας», δήλωσε ο Ραμπιό. «Υπάρχει πραγματική αρμονία και γνήσια συνοχή. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω, αλλά τα πράγματα λειτουργούν εξαιρετικά καλά εκτός γηπέδου και αυτή η ενέργεια μεταφέρεται και μέσα σε αυτό».Ο Κουντέ περιέγραψε μια ομάδα που απολαμβάνει να αγωνίζεται μαζί και να θυσιάζεται ο ένας για τον άλλον. «Υπάρχει πολύ έντονο αίσθημα συνοχής από την πρώτη κιόλας στιγμή - ακόμη και από το 2022», είπε.«Υπάρχει συνέχεια σε αυτή την ομάδα. Έχει χτιστεί με τον χρόνο και όλοι είναι προσηλωμένοι στον ίδιο στόχο.Αυτό είναι ένα από τα δυνατά μας σημεία και το αισθάνεσαι μέσα στο γήπεδο. Μας αρέσει να παίζουμε μαζί και επίσης μας αρέσει να κάνουμε την προσπάθεια ο ένας για τον άλλον». Η πορεία της Γαλλίας στη διοργάνωση εξελίσσεται επίσης υπό τη σκιά της απόφασης του Ντιντιέ Ντεσάν να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία μετά το τέλος του τουρνουά.Ολοκληρώνοντας μια θητεία που άρχισε το 2012 και περιλάμβανε την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018, καθώς και ακόμη μία παρουσία σε τελικό τέσσερα χρόνια αργότερα. Κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων ο προπονητής έχασε τη μητέρα του.