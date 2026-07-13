Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Βίντεο-φρίκη: Δείτε τη στιγμή που 38χρονος στην Οκλαχόμα πετάει μολότοφ σε ανυποψίαστο ανάπηρο, καθηλωμένο σε αμαξίδιο
Βίντεο-φρίκη: Δείτε τη στιγμή που 38χρονος στην Οκλαχόμα πετάει μολότοφ σε ανυποψίαστο ανάπηρο, καθηλωμένο σε αμαξίδιο
Επέλεξε τυχαία το θύμα του - Η επίθεση σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου στα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας της πόλης, ενώ το υλικό από κάμερες ασφαλείας δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες ημέρες αργότερα
Σοκαριστικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από τη στιγμή που ένας άνδρας πετάει μια βόμβα μολότοφ σε ανυποψίαστο άτομο με κινητικά προβλήματα στις ΗΠΑ.
Ειδικότερα, σε βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας από δρόμο στην Οκλαχόμα όπου φαίνεται ένας άνδρας με μαύρη μπλούζα και καπέλο να πετάει τη μολότοφ στον άνθρωπο που είναι ανήμπορος να αντιδράσει καθώς βρίσκεται καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο. Οι ρόδες πιάνουν φωτιά κι ενώ το αμαξίδιο κινείται μακρία από τη φωτιά, ο δράστης τον σπρώχνει για να ξανακαεί.
Η επίθεση σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου έξω από τα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας της πόλης. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες ημέρες αργότερα, ενώ το θύμα νοσηλεύτηκε με εγκαύματα και βρίσκεται, ευτυχώς, εκτός κινδύνου.
Δείτε βίντεο
Το θύμα προσπαθεί να ξεφύγει, αλλά ο Έμερι τον σπρώχνει πίσω και ο ανάπηρος άνδρας πέφτει από το αμαξίδιο μέσα στη φωτιά.
Ειδικότερα, σε βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας από δρόμο στην Οκλαχόμα όπου φαίνεται ένας άνδρας με μαύρη μπλούζα και καπέλο να πετάει τη μολότοφ στον άνθρωπο που είναι ανήμπορος να αντιδράσει καθώς βρίσκεται καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο. Οι ρόδες πιάνουν φωτιά κι ενώ το αμαξίδιο κινείται μακρία από τη φωτιά, ο δράστης τον σπρώχνει για να ξανακαεί.
Η επίθεση σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου έξω από τα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας της πόλης. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες ημέρες αργότερα, ενώ το θύμα νοσηλεύτηκε με εγκαύματα και βρίσκεται, ευτυχώς, εκτός κινδύνου.
Δείτε βίντεο
Στα πλάνα φαίνεται ένας άνδρας - ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο 38χρονος Αλεξάντερ Έμερι και συνελήφθη - να εντοπίζει τον άνδρα στο αμαξίδιο, ενώ διασχίζει το δρόμο. Ανάβει μία μολότοφ και του την πετά ενώ αμέσως ξεσπούν φλόγες.
Video captured the shocking moment Oklahoma City Police say a man threw a Molotov cocktail at another man in a wheelchair, then pushed him into the flames. The victim is expected to recover, and the suspect now faces multiple felony charges. @DavidMuir reports. pic.twitter.com/itvzj6cwHd— World News Tonight (@ABCWorldNews) July 9, 2026
Το θύμα προσπαθεί να ξεφύγει, αλλά ο Έμερι τον σπρώχνει πίσω και ο ανάπηρος άνδρας πέφτει από το αμαξίδιο μέσα στη φωτιά.
Τον επέλεξε τυχαίαΟ Αλεξάντερ Έμερι συνελήφθη σχεδόν αμέσως μετά την επίθεση από αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι επέλεξε το θύμα τυχαία. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν πολλαπλές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρησμό πρώτου βαθμού, επίθεση με επικίνδυνο όπλο κ.α.
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