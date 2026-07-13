Βίντεο-φρίκη: Δείτε τη στιγμή που 38χρονος στην Οκλαχόμα πετάει μολότοφ σε ανυποψίαστο ανάπηρο, καθηλωμένο σε αμαξίδιο

Επέλεξε τυχαία το θύμα του - Η επίθεση σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου στα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας της πόλης, ενώ το υλικό από κάμερες ασφαλείας δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες ημέρες αργότερα