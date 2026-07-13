Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Γαμπρός και νύφη στη Χίο έφτασαν στο γαμήλιο γλέντι με… τρακτέρ, δείτε βίντεο
Γαμπρός και νύφη στη Χίο έφτασαν στο γαμήλιο γλέντι με… τρακτέρ, δείτε βίντεο
Μια ξεχωριστή άφιξη που τίμησε την αγροτική παράδοση του τόπου τους επέλεξαν οι δύο νεόνυμφοι
Τις εντυπώσεις έκλεψαν ένας γαμπρός και μια νύφη στη Χίο, καθώς επέλεξαν έναν πρωτότυπο τρόπο για να φτάσουν στο γαμήλιο γλέντι τους, οδηγώντας ο καθένας από ένα… τρακτέρ.
Το ξεχωριστό περιστατικό σημειώθηκε στο Μαστιχοχώρι Βαβύλων, στα νοτιοκεντρικά της Χίου, μια περιοχή που κατοικείται κυρίως από γεωργούς. Σύμφωνα με το chiosin.gr, ο Μανώλης και η Ευτυχία, θέλοντας να τιμήσουν τον τόπο και την καθημερινότητά τους, έφτασαν στο κέντρο όπου πραγματοποιήθηκε η γαμήλια δεξίωσή τους οδηγώντας δύο τρακτέρ. Μάλιστα, το τρακτέρ της νύφης ξεχώρισε, καθώς ήταν βαμμένο με έντονο ροζ χρώμα.
Η πρωτότυπη άφιξη των νεόνυμφων προκάλεσε χαμόγελα και ενθουσιασμό στους καλεσμένους, ενώ το ιδιαίτερο στιγμιότυπο έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης και απέσπασε πλήθος θετικών σχολίων.
Το ξεχωριστό περιστατικό σημειώθηκε στο Μαστιχοχώρι Βαβύλων, στα νοτιοκεντρικά της Χίου, μια περιοχή που κατοικείται κυρίως από γεωργούς. Σύμφωνα με το chiosin.gr, ο Μανώλης και η Ευτυχία, θέλοντας να τιμήσουν τον τόπο και την καθημερινότητά τους, έφτασαν στο κέντρο όπου πραγματοποιήθηκε η γαμήλια δεξίωσή τους οδηγώντας δύο τρακτέρ. Μάλιστα, το τρακτέρ της νύφης ξεχώρισε, καθώς ήταν βαμμένο με έντονο ροζ χρώμα.
Η πρωτότυπη άφιξη των νεόνυμφων προκάλεσε χαμόγελα και ενθουσιασμό στους καλεσμένους, ενώ το ιδιαίτερο στιγμιότυπο έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης και απέσπασε πλήθος θετικών σχολίων.
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