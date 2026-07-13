Περιορίστηκε η φωτιά στον Ταρσό Βοιωτίας, 4 εναέρια στην μάχη
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Βοιωτία

Περιορίστηκε η φωτιά στον Ταρσό Βοιωτίας, 4 εναέρια στην μάχη

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 9 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη

Περιορίστηκε η φωτιά στον Ταρσό Βοιωτίας, 4 εναέρια στην μάχη
UPD:
Περιορίστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Τοπική Κοινότητα Ταρσού στην Βοιωτία.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και εννέα πυροσβεστικών οχημάτων.

Παράλληλα, για την ενίσχυση της επιχείρησης από αέρος, στην περιοχή επιχειρούν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Λεβαδέων, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

UPD:

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