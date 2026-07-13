Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Περιορίστηκε η φωτιά στον Ταρσό Βοιωτίας, 4 εναέρια στην μάχη
Περιορίστηκε η φωτιά στον Ταρσό Βοιωτίας, 4 εναέρια στην μάχη
Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 9 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη
UPD:
Περιορίστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Τοπική Κοινότητα Ταρσού στην Βοιωτία.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και εννέα πυροσβεστικών οχημάτων.
Παράλληλα, για την ενίσχυση της επιχείρησης από αέρος, στην περιοχή επιχειρούν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Λεβαδέων, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Την ίδια ώρα, στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και εννέα πυροσβεστικών οχημάτων.
Παράλληλα, για την ενίσχυση της επιχείρησης από αέρος, στην περιοχή επιχειρούν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Λεβαδέων, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Την ίδια ώρα, στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ταρσός Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 13, 2026
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα