Πάρκα της Θεσσαλονίκης ονομάζονται Χρήστος Σαρτζετάκης, Γεώργιος Ιωάννου και Γιάννης Κυριακίδης

Σχεδιάσαμε και προτείναμε τις ονοματοδοσίες των πάρκων που συνδέονται με επιφανείς συμπολίτες μας και ο καθένας, με τον δικό του τρόπο, άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην πόλη, είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης