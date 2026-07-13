Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Πάρκα της Θεσσαλονίκης ονομάζονται Χρήστος Σαρτζετάκης, Γεώργιος Ιωάννου και Γιάννης Κυριακίδης
Πάρκα της Θεσσαλονίκης ονομάζονται Χρήστος Σαρτζετάκης, Γεώργιος Ιωάννου και Γιάννης Κυριακίδης
Σχεδιάσαμε και προτείναμε τις ονοματοδοσίες των πάρκων που συνδέονται με επιφανείς συμπολίτες μας και ο καθένας, με τον δικό του τρόπο, άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην πόλη, είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης
Τα ονόματα του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Χρήστου Σαρτζετάκη, του ποιητή, πεζογράφου και θεατρικού συγγραφέα, Γεωργίου Ιωάννου και του φωτορεπόρτερ, Γιάννη Κυριακίδη, αναμένεται να λάβουν τρία πάρκα της Θεσσαλονίκης.
«Σχεδιάσαμε και προτείναμε τις ονοματοδοσίες των πάρκων που συνδέονται με επιφανείς συμπολίτες μας και ο καθένας, με τον δικό του τρόπο, άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην πόλη», είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου συμπληρώνοντας πως οι όποιες ονοματοδοσίες έγιναν σε συνεννόηση με τους συγγενείς τους.
Σε «πάρκο Χρήστος Σαρτζετάκης» θα ονομαστεί ο χώρος πρασίνου μεταξύ των οδών Φράγκων και Πολυτεχνείου. Ο Χρήστος Σαρτζετάκης ήταν ανώτατος δικαστικός και πολιτικός, που διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας από το 1985 έως το 1990. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 1955 εισήλθε στο δικαστικό κλάδο.
Σε «πάρκο Γεωργίου Ιωάννου» θα ονομαστεί ο χώρος πρασίνου που περικλείεται από τις οδούς Γεωργίου Βαφόπουλου, Σποράδων και Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Γιώργος Ιωάννου γεννήθηκε το 1927 στη Θεσσαλονίκη από γονείς Θρακιώτες πρόσφυγες και σπούδασε στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Το 1954 εξέδωσε με δικά του έξοδα την πρώτη ποιητική του συλλογή «Ηλιοτρόπια» και το 1963 τη δεύτερη «Τα χίλια δέντρα». Κύρια λογοτεχνική του ενασχόληση όμως υπήρξε η πεζογραφία, προς την οποία στράφηκε οριστικά από το 1964 με την έκδοση μιας συλλογής 22 πεζογραφημάτων με τίτλο «Για ένα φιλότιμο», όπου καθιέρωσε ένα εντελώς προσωπικό ύφος και τρόπο γραφής, από το οποίο επηρεάστηκαν αρκετοί μεταγενέστεροι πεζογράφοι.
Τέλος, σε «πάρκο Γιάννη Κυριακίδη» θα ονομαστεί ο χώρος που βρίσκεται μεταξύ των οδών Φιλοποίμενος, Αλ.Μιχαηλίδη, Μπιζανίου και Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Γιάννης Κυριακίδης που απεβίωσε τον Φεβρουάριο του 2016, υπήρξε για 70 τουλάχιστον χρόνια, φωτορεπόρτερ και φωτογράφος που κατέγραψε με μοναδική επιμονή και εφευρετικότητα, την πολιτική, καλλιτεχνική ,κοσμική και καθημερινή ζωή, όχι μόνο της πόλης της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής αλλά και όλων των Βαλκανίων. Ήταν διαχρονικά διάσημη η εικόνα του Γιάννη Κυριακίδη ο οποίος αλώνιζε την πόλη φορτωμένος με φωτογραφικές μηχανές και σκάλα, φωτογραφίζοντας τόσο απλούς ανθρώπους, όσο βασιλείς, βασίλισσες, Προέδρους της Δημοκρατίας, πρωθυπουργούς, υπουργούς, στρατηγούς, κληρικούς, Έλληνες αλλά και ξένους.
«Σχεδιάσαμε και προτείναμε τις ονοματοδοσίες των πάρκων που συνδέονται με επιφανείς συμπολίτες μας και ο καθένας, με τον δικό του τρόπο, άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην πόλη», είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου συμπληρώνοντας πως οι όποιες ονοματοδοσίες έγιναν σε συνεννόηση με τους συγγενείς τους.
Σε «πάρκο Χρήστος Σαρτζετάκης» θα ονομαστεί ο χώρος πρασίνου μεταξύ των οδών Φράγκων και Πολυτεχνείου. Ο Χρήστος Σαρτζετάκης ήταν ανώτατος δικαστικός και πολιτικός, που διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας από το 1985 έως το 1990. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 1955 εισήλθε στο δικαστικό κλάδο.
Σε «πάρκο Γεωργίου Ιωάννου» θα ονομαστεί ο χώρος πρασίνου που περικλείεται από τις οδούς Γεωργίου Βαφόπουλου, Σποράδων και Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Γιώργος Ιωάννου γεννήθηκε το 1927 στη Θεσσαλονίκη από γονείς Θρακιώτες πρόσφυγες και σπούδασε στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Το 1954 εξέδωσε με δικά του έξοδα την πρώτη ποιητική του συλλογή «Ηλιοτρόπια» και το 1963 τη δεύτερη «Τα χίλια δέντρα». Κύρια λογοτεχνική του ενασχόληση όμως υπήρξε η πεζογραφία, προς την οποία στράφηκε οριστικά από το 1964 με την έκδοση μιας συλλογής 22 πεζογραφημάτων με τίτλο «Για ένα φιλότιμο», όπου καθιέρωσε ένα εντελώς προσωπικό ύφος και τρόπο γραφής, από το οποίο επηρεάστηκαν αρκετοί μεταγενέστεροι πεζογράφοι.
Τέλος, σε «πάρκο Γιάννη Κυριακίδη» θα ονομαστεί ο χώρος που βρίσκεται μεταξύ των οδών Φιλοποίμενος, Αλ.Μιχαηλίδη, Μπιζανίου και Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Γιάννης Κυριακίδης που απεβίωσε τον Φεβρουάριο του 2016, υπήρξε για 70 τουλάχιστον χρόνια, φωτορεπόρτερ και φωτογράφος που κατέγραψε με μοναδική επιμονή και εφευρετικότητα, την πολιτική, καλλιτεχνική ,κοσμική και καθημερινή ζωή, όχι μόνο της πόλης της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής αλλά και όλων των Βαλκανίων. Ήταν διαχρονικά διάσημη η εικόνα του Γιάννη Κυριακίδη ο οποίος αλώνιζε την πόλη φορτωμένος με φωτογραφικές μηχανές και σκάλα, φωτογραφίζοντας τόσο απλούς ανθρώπους, όσο βασιλείς, βασίλισσες, Προέδρους της Δημοκρατίας, πρωθυπουργούς, υπουργούς, στρατηγούς, κληρικούς, Έλληνες αλλά και ξένους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα