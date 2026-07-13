Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην Πάτρα για φωτιά σε διαμέρισμα

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα και ένα γερανοφόρο όχημα - Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες αλλά ευτυχώς δεν βρισκόταν κανείς στο εσωτερικό του