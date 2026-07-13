Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην Πάτρα για φωτιά σε διαμέρισμα
Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην Πάτρα για φωτιά σε διαμέρισμα
Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα και ένα γερανοφόρο όχημα - Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες αλλά ευτυχώς δεν βρισκόταν κανείς στο εσωτερικό του
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Πέντε Πηγαδιών στην Πάτρα.
Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα και ένα γερανοφόρο όχημα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της σε γειτονικές κατοικίες, σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.
Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν βρισκόταν κανείς στο εσωτερικό του, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Αστυνομίας και μοτοσικλετιστής του ΕΚΑΒ ο οποίος προσέφερε προληπτικά τις πρώτες βοήθειες σε ηλικιωμένη που έμενε σε διπλανή κατοικία.
Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα και ένα γερανοφόρο όχημα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της σε γειτονικές κατοικίες, σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.
Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν βρισκόταν κανείς στο εσωτερικό του, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Αστυνομίας και μοτοσικλετιστής του ΕΚΑΒ ο οποίος προσέφερε προληπτικά τις πρώτες βοήθειες σε ηλικιωμένη που έμενε σε διπλανή κατοικία.
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