Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Συνελήφθησαν 9 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ μετά από ελέγχους της Τροχαίας σε κεντρικούς δρόμους στην Αττική, δείτε βίντεο
Συνελήφθησαν 9 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ μετά από ελέγχους της Τροχαίας σε κεντρικούς δρόμους στην Αττική, δείτε βίντεο
Σημειώθηκαν 247 παραβάσεις μετά από 22.281 αλκοτέστ, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 1,10% επί του συνόλου - 20 συλλήψεις για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
Στη σύλληψη 9 οδηγών υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλων 20 για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. προχώρησε την τελευταία εβδομάδα (6/7-13/7) η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. μετά από ελέγχους στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 22.281 αλκοτέστ, βεβαιώθηκαν 247 παραβάσεις και συνελήφθησαν 9 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l. Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 1,10% επί του συνόλου.
Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 7.791 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., όπως για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.
Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 933 οχήματα, εκ των οποίων 97 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.169 άδειες ικανότητας οδήγησης και 402 άδειες κυκλοφορίας.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 22.281 αλκοτέστ, βεβαιώθηκαν 247 παραβάσεις και συνελήφθησαν 9 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l. Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 1,10% επί του συνόλου.
Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 7.791 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., όπως για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.
Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 933 οχήματα, εκ των οποίων 97 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.169 άδειες ικανότητας οδήγησης και 402 άδειες κυκλοφορίας.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.
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