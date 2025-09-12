Για τις 22 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη του καρδιοχειρουργού Λυμπεριάδη που συνελήφθη για «φακελάκι»
Για τις 22 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη του καρδιοχειρουργού Λυμπεριάδη που συνελήφθη για «φακελάκι»
Απών ο κατηγορούμενος – Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, υπέστη κάκωση στη μέση
Για τις 22 Σεπτεμβρίου 2025 αναβλήθηκε η δίκη του καρδιοχειρουργού Δημήτρη Λυμπεριάδη για το πλημμέλημα της δωροληψίας. Ο κατηγορούμενος απουσίαζε από το δικαστήριο.
Όπως ενημέρωσε την έδρα ο δικηγόρος του, ο κατηγορούμενος υπέστη κάκωση στη μέση του έπειτα από πτώση από καρέκλα και πρέπει να παραμείνει κλινήρης στο σπίτι του με μερική ακινησία.
Απούσα από τη δικαστική αίθουσα ήταν και η καταγγέλλουσα, με τον δικηγόρο της να κάνει γνωστό ότι έπρεπε να βρίσκεται δίπλα στο χειρουργημένο σύζυγό της.
